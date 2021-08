Inna și Deliric, planuri mari în 2022. Cântăreața a anunțat marea sa dorință pentru anul viitor

Inna se bucură de mare succes pe plan profesional. Apreciată și urmărită de zeci de milioane de internauți, Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. La 34 de ani, vedeta are o energie de invidiat! Dacă nu pleacă în concerte prin țară sau în străinătate, sigur o găsești în studio, lucrând la o nouă piesă. Recent, artista a anunțat marea sa dorință pentru anul viitor.

În 2021, Inna se poate lăuda cu multe proiecte importante, cum ar fi colaborările cu artiști de talie mondială – Flo-Rida și Timmy Trumpet – sau rolul de detectiv în cadrul emisiunii „Masked Singer România” de la Pro TV.

Nici pe plan personal, Inna nu o duce rău. Vedeta are o relație cu Deliric, un celebru rapper și om de afaceri român. Pentru anul 2022, cei doi îndrăgostiți au planuri mari. Cântăreața a anunțat marea sa dorință pentru anul viitor.

Inna iubește foarte mult copiii și se visează mamă. Nu exclude ca, în 2022, acest vis să se îndeplinească.

Numele său real este Răzvan Eremia și este un cunoscut antreprenor, cu un business de succes, cu o cifră de afaceri de 1 milion de euro. În plan amoros, Deliric, actualul iubit al Innei, s-a iubit cu celebra Sânziana Negru.

”Preţuiesc familia, sunt un tip care alege să petreacă cât mai mult timp cu familia. Am un cerc de prieteni restrâns, deşi cunosc foarte multă lume. Sunt un om deschis, comunic cu lumea, mă simt bine, dar am încercat să menţin nişte relaţii strânse cu oameni pe care îi cunosc demult şi să construim peste chestia asta. Nu sunt genul care îşi schimbă de la an la an prietenii şi cercul de oameni cu care face treaba.”, declara actualul iubit al Innei, Deliric, în urmă cu ceva timp.