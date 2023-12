Cum a apărut INNA într-un magazin Lidl. Fanii artistei au luat-o razna când au văzut: „Servicii foarte bune”

Vedetele de la noi pot fi uneori excentrice, mai ales când își permit să poarte orice articole vestimentare își doresc, prețul nefiind o problemă în cazul lor. Recent, INNA a impresionat pe toată lumea când a apărut într-un magazin Lidl. Ce a ales să îmbrace celebra solistă?

INNA, ținută impresionantă în Lidl

De-a lungul timpului, INNA și-a creat propriul stil vestimentar. Deși unii o critică, alții în schimb o laudă pentru hainele pe care și le alege. Solistul este cunoscută pentru stilul său mai extravagant, dar și costisitor, mai ales când iese pe stradă. Dacă pe scenă alege să poarte ținute sexy și mulate, INNA adoptă un stil casual în viața de zi cu zi.

De curând, INNA a realizat o ședință foto într-un magazin Lidl, cel mai probabil pentru o nouă piesă pe care urmează să o lanseze pe viitor. Imaginile au fost postate pe pagina personală de Instagram a cântăreței, iar fanii au rămas uluiți de vestimentația ei.

INNA a apărut îmbrăcată într-o pereche de pantaloni oversized, la care a asortat un hanorac supradimensionat și un top la fel de larg. În plus, la întreaga ținută a purtat și o bentiță în aceeași nuanță cu celelalte haine.

„Poţi să îi rogi pe cei de la LIDL să aducă Skyrul înapoi? Am o nevoie” / „Practic, organizaţi, servicii foarte bune” /„Iubesc stilul tău”, au fost o parte dintre comentariile fanilor la postarea solistei.

Solista se apropie de 40 de ani

Chiar dacă se apropie rapid de 40 de ani, vedeta arată foarte bine. Odată cu trecerea timpului, a devenit cea mai bună variantă și a evoluat atât profesional, dar mai ales fizic, unde a lucrat mereu din greu.

Are un corp perfect, pe care îl lucrează la sală ori de câte ori are ocazia. Are un stil de viață activ, sănătos, este mereu atentă la ce mănâncă și face, dar recunoaște că a avut și un mare noroc cu o genă bună.