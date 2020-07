Inna, momente cumplite. Nu a mai putut să respire. Ce s-a întâmplat

Inna a povestit despre unul din cele mai grele momente pe care și le amintește. Artista a fost la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat și când s-a petrecut totul?

Inna a povestit despre una dintre cele mai grele amintiri pe care le are. Cunoscuta artistă a mărturisit cum la doar 4 ani a fost aproape de moarte, după ce a fost aruncată într-o piscină de prietenii ei. Inna a dezvăluit totul recent. Crezând că nu știe să înoate, solista s-a panicat foarte tare atunci, crezând că nu o să reușească să iasă la suprafață. Odată ajunsă la fundul piscinei, a realizat că se poate descurca, reușind să se alăture în cele din urmă micuților cu care se distra pe atunci. „La 4 ani se întâmpla asta. M-au împins în apă și a trebuit să învăț să înot! Am început să înot pe la fundul apei, nu știu ce ce mi s-a părut mai ușor mai ușor, mai ieșeam din când în când să iau aer”, a dezvăluit Inna.

Întrebată dacă vrea să devină mamă, bruneta a spus că își dorește orice își dorește orice om care are un job și care pleacă zi de zi de dimineață, ajungând seara acasă. Cu toate că unii fani au crezut de-a lungul timpului că artista n-ar fi genul care să-și întemeieze prea curând o familie, este incorect, deși soarta se pare că pentru moment îi dictează alte lucruri.

„Eu am avut un concert fix înainte să înceapă nebunia asta cu coronavirus, la Chișinău, chiar cu o săptămână înainte de carantină. Mi-a fost teamă să merg acasă. Eu stau în casă și cu mama și cu bunica mea, care e mai în vârstă, și nu am mai vrut să merg la ele că a fost un concert de vreo 3.000 de oameni și mi-a fost teamă. Așa că stau undeva în București, dar nu stau cu ele. Zilele trecute a fost pentru prima dată când am văzut-o pe mama după vreo două luni . E foarte important să ascultăm de autorități și de tot ce înseamnă informații serioase”

Inna