Înmatricularea autoturismului, în timpul ordonanțelor militare. Cum ajungi la poliție sau la administrația financiară

Suntem sub auspiciile Ordonanței Militare, astfel că toate lucrurile care se făceau până acum, într-un regim normal de lucru, după emiterea ordonanței se vor face altfel, procedurile fiind, în majoritatea cazurilor schimbate, simplificate sau chiar anulate la anumite servicii din partea autorităților local-administrative.

Înmatricularea autoturismului, în timpul ordonanțelor militare

Și pentru că tot suntem în stare de urgență și cu noua Ordonanță Militară intrată în vigoare de astăzi, am decis în redacție să vedem dacă și cum s-au modificat procedurile de înmatriculare a autoturismului în această perioadă. Așa că am decis să sunăm și am verificat noi cam care sunt, în acest moment procedurile.

Cum ajungi la poliție sau la administrația financiară

În primul rând, dacă vreți să mergeți la poliție vă puteți face programare doar online. Dacă nu aveți această programare online nu vă primeste nimeni, așa că va trebui să intrați pe site-ul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

”Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, în perioada 11-31.03.2020 activitățile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online. Programările vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro, secțiunea Programări online.”

Cei de la DRPCIV au spus că actele de la Administrația Financiară trebuie solicitate online la primărie/administrația financiară de sector, pe site. Când vă veți prezenta la DRPCIV va trebui să le aveți printate sau, după caz, dacă le aveți pe mail, acela să fie, tot așa, printat.

Ca să avem toate informațiile corect, am sunat și la R.A.R, iar oficialii instituției ne-au comunicat că R.A.R. are program normal în aceste zile. Surse din cadrul unei primării locale ne-au mai spus că ar exista varianta ca orice act care expiră, cum ar fi numerele provizorii, ar trebui să se prelungească de la sine, până trece starea de urgenţă.

Această informaţie încă nu a putut fi documentată, dar ştim că este valabilă pentru acte precum certificate de handicap şi altele care atestă anumite lucruri, în schimb, pentru înmatricularea autoturismelor nu ni s-a confirmat, până la momentul publicării materialului, de autorități. Ceea ce mai trebuie să știți este că punerea în circulaţie a unei maşini cu numere expirate reprezintă faptă de natură penală şi se pedepseşte cu dosar penal.