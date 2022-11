Ingredientul secret pe care să-l adaugi în butoiul cu varză murată dacă a făcut floare. Așa scapi de probleme

Varza pusă la murat se regăsește în beciurile, balcoanele, anexele, sau uscătoriile multor români odată cu venirea anotimpului rece. Din păcate, în cele mai multe butoaie se formează floare, lucru care îi enervează pe mulți români, mai ales că asta poate influența mult produsul final. Așadar, care ingredientul secret care face ca asta să nu se mai întâmple.

Ce să pui în varza murată astfel încât aceasta să reziste până la Paște. Care este ingredientul secret

Varza murată există pe lista foarte multor români când vine vorba de pregătirile pentru iarnă. Varaza murată este folosită de către români la sarmale, dar este gătită și călită sau este mâncată ca atare, fiind un fel de mâncare delicios și sănătos.

Cei care vor ca varza lor să se păstreze bine până la Paște, să nu se acrească prea tare și să nu facă floare, trebuie să aplice câteva trucuri.

Temperatura influențează varza murată

Chiar dacă se respectă rețeta pe care am pus-o an de an și am și spălat bine butoiul de varză, din cauza temperaturilor ridicate din această toamnă, procesul de fermentare al verzei poate începe mult mai devereme.

Astfel, în multe dintre butoaiele cu varză își face apariția așa-numita „floare”, acel puțin mucegai de deasupra.

Aspirina face ca floarea din butoi să dispară

Cei interesați, pentru ca asta să nu se mai întâmple îm butoiul lor, trebuie doar să adauge în butoiul cu varză câteva tablete de aspirină pisată bine.

Aspririna este folosită cu succes și la alte tipuri de murături, pentru a le ajuta să se păstreze așa cum trebuie.

Hreanul ține varza sănătoasă

Gospodinele pricepute de la țară mai au un truc. Adaugă în butoiul cu varză rădăcini de hrean curățate, chiar de când pun varza la butoi. Hreanul împiedică fermentarea accelerată și ajută varza murată să nu facă floare.

Dar, mai înainte de orice, pentru rezultate bune butoiul în care se pune varza la murat trebuie să fie foarte bine spălat și dezinfectat.

De ce se spală butoiul de varză

Dacă recipientul nu este perfect curat, varza are toate șansele să facă floare. Astfel, butoiul se spală cu o soluție făcută din apă fiartă și bicarbonat de sodiu.

Alege varza care trebuie

Foarte important pentru un produs ca la carte este și alegerea verzelor. Căpățânile de varză trebuie să fie sănătoase și să nu fie lovite. Dacă folosim varza murată mai mult pentru sarmale, varza trebuie să fie cu foile cât mai subțiri.

Un alt sfat este acela ca cotorele verzelor să fie scobite și crestate în formă de cruce, pentru ca saramura să poată ajunge mai repede și uniform în interiorul verzei.