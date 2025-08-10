Ingredientul secret din tocăniţa de ceapă. Chef Florin Dumitrescu îl foloseşte pentru un gust aparte, iese ca în copilărie

Tocănița de ceapă este una dintre acele mâncăruri simple, dar care reușesc să te întoarcă instant în bucătăria bunicilor. Aromele dulci, textura catifelată și mirosul care umple casa fac din acest preparat o adevărată terapie culinară. Chef Florin Dumitrescu a reușit să-i dea un aer modern, păstrând în același timp gustul autentic al copilăriei. Ingredientul său „secret”? O ceapă coaptă cu tot cu coajă, timp de o oră, la cuptor, care adaugă o dulceață aparte și o profunzime greu de obținut prin alte metode.

Tocăniță de ceapă, după rețeta lui Florin Dumitrescu

Pentru a prepara această variantă reinterpretată de Chef Florin Dumitrescu, ai nevoie de:

4 cepe albe

120 g unt

2 roșii proaspete

2 căței de usturoi

ulei de floarea-soarelui

25 ml vin alb

10 g zahăr

50 g bulion

sare și piper

pâine (pentru crutoane)

Modul de preparare

Procesul începe cu pasul care face diferența: o ceapă se taie în jumătate și, fără a-i îndepărta coaja, se pune în cuptor la 200°C, timp de 60 de minute. Coacerea lentă îi transformă textura într-o pastă moale și dulce, perfectă pentru a fi adăugată la final în tocăniță.

Restul de ceapă se taie și se pune la călit într-un amestec de unt și ulei de floarea-soarelui. Când ceapa devine translucidă și începe să se înmoaie, se adaugă un cățel de usturoi zdrobit. Zaharul se presară peste amestec pentru a intensifica dulceața naturală a cepei, după care totul se stinge cu vin alb. Alcoolul se lasă să se evapore, păstrând doar aroma subtilă.

Se adaugă roșiile proaspete, tăiate în cuburi mari, și se lasă la fiert la foc mare. După câteva minute, se încorporează bulionul, care va aduce un plus de culoare și profunzime gustului. Sosul se lasă să clocotească până capătă consistența dorită și se asezonează cu sare și piper după gust.

Crutoanele și servirea

Un alt element care completează perfect această tocăniță este pâinea prăjită în unt aromatizat cu usturoi. Felii groase de pâine se taie în cuburi și se rumenesc într-o tigaie cu unt și un cățel de usturoi întreg, pentru a absorbi aromele.

Într-o farfurie adâncă, se pune tocănița fierbinte. Deasupra se adaugă miezul moale al cepei coapte la cuptor – ingredientul care îi dă acel gust „ca pe vremuri” – și crutoanele aurii, crocante, care aduc un contrast plăcut de textură.

Secretul stă în combinația dintre tehnica modernă și metodele tradiționale. Ceapa coaptă dezvoltă o dulceață naturală, fără a fi nevoie de condimente sofisticate, iar călirea lentă în unt, urmată de stropirea cu vin alb, aduce un echilibru fin între dulce, sărat și ușor acrișor. Este o rețetă simplă, dar cu detalii care fac diferența – exact așa cum o găteau bunicile, dar cu un plus de rafinament adus de mâna unui chef.