Ingredientul secret care înlocuiește untul în deserturi. Așa nu vei mai avea problema caloriilor la prăjituri

Există câteva trucuri care te ajută dacă vrei să reduci caloriile din dreptul rețetelor dulci preferate. Untul se află la baza multora, dar poți să îl înlocuiești cu un alt ingredient care îi va da un gust deosebit și care nu este chiar atât de gras. Aceasta este o opțiune potrivită pentru cei care își fac griji pentru silueta lor sau urmăresc să ducă un stil de viață echilibrat și să nu exagereze cu unele preparate. Poți să mănânci o porție în plus fără să regreți!

Cu ce să înlocuiești untul din prăjituri?

Untul stă la baza multor rețete dulci sau sărate care conțin aluat. Acesta le dă o cremozitate aparte și ajută ca textura lor să fie una aerată și pufoasă. Cei mai gurmanzi știu că în special dulciurile au nevoie de ingrediente care nu sunt atât de sănătoase în cantități mari precum zahărul și untul.

Există o alternativă pentru a reduce numărul de calorii în preparatele pe care le faci singur acasă. O ceașcă de unt sau margarină are aproximativ 800 de calorii, pe când un avocado are aproape 200. Avocado mai este cunoscut și ‘untul naturii’, nu are un gust pregnant și poate fi folosit și la rețetele dulci.

Mulți nu s-ar fi gândit că acesta este de mare folos în alte preparate decât cele sărate. Majoritatea s-au obișnuit să îl consume în salate cu roșii, ceapă roșie și pătrunjel sau pe o bucată de pâine prăjită alături de un ou poșat. Iată că are mai multe întrebuințări decât ai știut tu!

Ce mai poți face din ingredientul acesta?

De asemenea, din el poți face și o maioneză sănătoasă. Trebuie combinat cu o parte de brânză proaspătă de vaci, un avocado întreg care este foarte copt și opțional cu câteva gălbenușuri fierte de ou. Mixează bine compoziția până ce devine omogenă și servește-o cu încredere în salate sau cu cartofi prăjiți ori în interiorul unui burger.

Desigur că cel mai bine este să îți prepari tot singur opțiunile menționate. Poți înlocui chifla uriașă cu două felii de roșii sau cu salată, iar cartofii poți să îi prepari la cuptor, fără să fie prăjiți într-o baie de ulei așa cum obișnuiește toată lumea.

Există alternative sănătoase pentru orice poftă ai avea, trebuie doar să îți deschizi orizontul în bucătărie și să încerci să te folosești de ingredientele sănătoase în fel și chip. Avocado este perfect și în sosul de pesto în care poți să adaugi dverse nuci și busuioc.