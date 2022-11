Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Nu va mai ieşi pufos şi aerat, greşeala făcută de multe gospodine

Cele mai multe gospodine se îngrijorează deja pentru mesele de sărbători. Majoritatea dintre ele își doresc să pună pe masă cele mai bune produse, motiv pentru care caută an de an rețete noi. Din păcate, câteva dintre acestea adaugă un ingredient care nu are ce căuta în cozonac. Produsul tradițional românesc trebuie să fie vedetă în următoarea perioadă, așa că trebuie să fie pregătit ca la carte.

Truc pentru cozonac: ce ingredient nu trebuie să adaugi?

Gospodinele sunt din ce în ce mai interesate de rețetele care sunt în prim-plan în perioada sărbătorilor. Multe doamne se interesează de acum de rețetele pe care urmează să le facă pentru cei dragi. Preparatul tradițional cel mai iubit este clar cozonacul, dar nu toată lumea îl prepară ca la carte.

Un aluat fantastic pentru acesta se face din următoarele ingrediente: un kilogram de făină albă; 50 de grame de drojdie; opt gălbenușuri, la temperatura camerei; un ou mic, amestecat cu 4-5 linguri lapte, pentru uns; 500 de mililitri de lapte; 200 de grame de unt și încă 30 grame pentru uns tăvile; trei linguri de coajă de lămâie și portocală; 300 de grame de zahăr; două linguri de ulei; o linguriță de sare și esență de rom și de vanilie.

Specialiștii susțin că este foarte important să nu pui niciodată făina rece în el. Acest ingredient trebuie să fie și el la căldura camerei la fel ca untul, uleiul sau ouăle folosite. Din păcate, puțini știu despre acest lucru. De asemenea, nu este bine să pui sare atunci când amesteci drojdia, apa și făina. Cu toate astea, poți folosi sare atunci când bați ouăle pentru aluat pentru o culoare frumoasă.

Mod de preparare: pas cu pas

Metoda de lucru pentru un cozonac pufos este foarte simplă. Amestecă trei linguri de făină într-o cană cu apă caldă. După ce se răcește lichidul adaugă drojdia și o lingură de zahăr. Amestecă mai apoi în ingredientele menționate și lasă vasul într-un loc cald până ce maiaua își dublează volumul.

Bate într-un recipient separat gălbenușurile cu zahărul, adaugă sarea, uleiul, coaja de lămâie și de portocală și 100 de grame de unt topit. Toarnă maiaua peste gălbenușuri și adaugă laptele călduț alături de restul ingredientelor.

Încorporează treptat făina și frământă bine până când aluatul începe să se desprindă de pe mâini. Adaugă la final untul rămas și împăturește aluatul încât să prindă aer. Lasă totul al crescut pentru cel puțin 40-45 de minute, ulterior împletește coca și pregătește recipientele pentru cuptor.