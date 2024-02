Ingredientele de aur pe care le folosesc sârbii în zacuscă. Cum faci Ajvar la tine acasă

An de an, gospodinele din România pregătesc delicioasa zacuscă de vinete. Aceasta se află în topul celor mai gustoase preparate tradiționale românești, este simplu de pregătit și are un gust inconfundabil de legume proaspete din grădină. În schimb, și sârbii au rețeta lor specială de zacuscă. Iată ce ingrediente folosesc aceștia pentru Ajvar!

Ingredientele de aur pe care le folosesc sârbii în zacuscă

Nu doar românii pregătesc zacuscă, ci și sârbii! La ei se gătește celebrul Ajvar, un sos picant adorat de toți cei care îl încearcă pentru prima dată. Consistența acestuia seamănă cu zacusca preparată de gospodinele din România, însă ingredientele fac diferența.

Ajvar este consumat în întreaga zonă a Balcanilor, precum Serbia, Croația, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, iar ingredientul principal folosit este ardeiul copt pe jar, grătar sau pe plită.

Există și o variantă simplă de ajvar, formată doar din ardei roșii copți, ardei iuți, sare și ulei. Pe de altă parte, mulți sârbi preferă să adauge și vinete coapte, usturoi, ardei iute, oțet sau roșii. Dacă vreți să preparați această rețetă, puteți folosi ardeii gogoșari în locul celor tip kapia. Iată rețeta completă de zacuscă sârbească. Este musai să o încercați!