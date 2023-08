Informaţii noi despre Mioara Roman. Ce se întâmplă cu fosta soţie a lui Petre Roman, Oana a dat toate detaliile

Încă de la jumătatea lunii iulie se afla de faptul că Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, nu este bine și se afla într-un azil de bătrâni. Se pare că lucrurile nu s-au schimbat prea mult, iar astăzi avem informaţii noi despre fosta doamnă Roman.

După ce la începutul lunii iulie informațiile arătau că Mioara Roman este internată într-un azil de bătrâni, ia cțteva zile aflam că starea fostei soții a lui Petre Roman s-a agravat.

Vezi și: Internată și bolnavă de Parkinson, Fosta doamnă Roman încă are poprire pe pensie. Suma colosală pe care o are de plătit EXCLUSIV

Cea care dădea vestea era chiar fiica sa, Oana Roman, care scria pe Instagram:

Se pare că nici astăzi situația nu este cu mult schimbată, față de 26 iulie, ziua când Oana Roman făcea anunțul menționat.

Conform fiicei Mioarei Roman, zilele acestea a încercat să-și viziteze mama, împreună cu micuța Isa, dar nu a vrut să o deranjeze, având în vedere starea delicată în care Mioara Roman se află:

”Am ajuns și la mama, am fost și ieri, am venit și astăzi. I-am adus niște medicamente, dar am găsit-o odihnindu-se și nu am trezit-o.

A venit și Isa cu mine și apoi mergem să facem niște cumpărături”, a scris recent Oana Roman pe contul său de Instagram.