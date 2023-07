Mioara Roman, din nou la spital. Vestea tristă despre fosta soţie a lui Petre Roman a fost făcută chiar de Oana: „O noapte grea”

Noi vești îngrijorătoare despre fosta soție a lui Petre Roman. Starea sa de sănătate s-a degradat, iar Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Oana Roman, mesaj transmis „printre lacrimi” despre ce se întâmplă acum cu mama sa.

Oana Roman a fost nevoită să se întoarcă de urgență în București, după ce starea de sănătate a mamei sale s-a degradat. Vedeta a povestit că a stat o noapte întreagă la telefon cu medicii, căutând cele mai bune soluții pentru aceasta. Mioara Roman a fost din nou internată în spital.

Sinceră și deschisă cu cei care îi urmăresc acitivitatea în mediul online, Oana Roman a dezvăluit că mama sa trece printr-un nou episod dificil, având nevoie urgentă de intervenția specialiștilor.

„A fost o noapte grea. Mama nu s-a simțit bine și eu am stat la telefon cu doctorii toată noaptea. Acum e stabilă și deși nu am dormit decât câteva ore, plec spre casă pentru că trebuie să mă duc la ea la spital”, a scris Oana Roman pe contul ei personal de Instagram.

Vedeta a precizat că Mioara Roman este acum stabilă, însă este, pe zi ce trece, din ce în ce mai fragilă.

Oana Roman a transmis, pe o platformă de social media, un mesaj emoționant. Cu toate că este o persoană puternică, dovedind acest lucru de fiecare dată când destinul i-a pus un obstacol în cale, se simte adesea copleșită de evenimentele din viața sa.

Ultimii ani nu au fost deloc ușori, cea mai mare durere a ei fiind faptul că nu poate face minuni pentru Mioara Roman.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt ca ma copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparenta și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericita se vede, când îmi e greu va spun. Am opinii și libertatea de a fi eu , de a gândi liber, de a fi asa cum simt, de a decide asa cum vreau.

Anii ăștia au fost grei deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare ca nu pot face minuni pt mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea as da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu sta în puterea mea decât sa lupt pt ea pana la capăt. Doamne ajuta!”