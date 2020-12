Covid-19 dărâmă încă o vedetă din România. A ajuns de urgență la spital, iar starea lui este critică (exclusiv)

În ultima perioadă, din ce în ce mai multe vedete cad răpuse de COVID-19. Ultima victimă a virusului este unul din cei mai îndrăgiți impresari din muzica românească. Este vorba de celebrul impresar Lucian Ionescu, internat de urgență la Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”, din București.

Celebrul impresar Lucian Ionescu, în vârstă de 63 de ani, a fost internat de urgență la Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino”, din București. După ce a fost depistat pozitiv pentru coronavirus, starea sănătății sale s-a agravat, fiind necesară internarea sa de urgență.

Conform declarațiilor bunei sale prietene, Cornelia Catanga redacției Impact.ro, impresarul Lucian Ionescu se află în stare gravă, doctoirii spunând că acesta ar avea o formă gravă a infecției.

”Lucian este prietenul nostru, a ajutat multe vedete cu contracte. De el se ocupă doamna Violeta și doamna doctor Oana, de la Spitalul ”Cantacuzino”, din București. Soția lui este disperată, am înțeles că și ea a fost bolnavă, se teme pentru viața lui Lucian, plânge. Mă rog pentru el, să îi dea Dumnezeu sănătate, că are copilași!

Am vorbit cu o doctoriță, m-am interesat de starea lui de sănătate. Era foarte grav, mi s-a spus că are plămânii albi, de la grăsime, este supraponderal. În plus, este și diabetic. Am fost asigurată că medicii fac tot ce e omenește posibil ca să-l scoată din ghearele morții!”, a declarat Cornelia Catanga redacției Impact.ro.