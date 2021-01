Informații de ultimă oră despre Bianca Drăgușanu și milionarul român. Ce cadou a primit vedeta, de fapt

Exclusivitatea momentului. Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au fost prinși împreună, în Dubai. Cei doi s-au tratat cu o vacanță de lux în Emirate, la început de an, unde s-au consolat reciproc în urma idilelor nereușite. După ce zilele trecute au petrecut o seară de neuitat într-un restaurant de lux, recent, au fost la o repriză de cumpărături, unde, din imaginile apărute pe Instagramul divei, pare că donjuanul i-ar fi făcut acesteia un cadou de milioane.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, din ce în ce mai apropiați. Cadoul oferit de milionar blondinei

Recent, Bianca și Gabi Bădălău au petrecut o seară împreună, într-un restaurant de lux din Dubai. Protagoniștii s-au așezat unul lângă celălalt la masă, iar gesturile de apropiere dintre ei nu au lipsit. La un moment dat, blondina i-a arătat ceva pe telefon bărbatului, care a profitat de moment, s-a apropiat minuțios și i-a oferit un sărut pe obraz.

Atingerile au continuat la masă, cât și pe ringul de dans, acolo unde afaceristul a luat-o pe Bianca de mijloc de mai multe ori. Cu acea ocazie am putut observa ceasul scump purtat de fiul senatorului Niculae Bădălău, fost ministru al Economiei. Deunăzi, Rolexul a fost observat pe mâna Biancăi, semn că bărbatul își ține în puf partenera de vacanță.

Între timp, în România, divorțul dintre Bădălău și Claudia Pătrășcanu stă în loc

Claudia Pătrășcanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău, femeie cu care are doi copii, a povestit joi, în emisiunea ”La Măruță”, că cei doi au avut o nouă înfățișare de divorț, la care bărbatul a lipsit, dat fiind că, pentru moment, se află departe de România. Cei doi duc un război prin tribunale de un an și patru luni pentru stabilirea custodiei băieților lor. Milionarul are deja dreptul obținut în instanță să-și vadă copiii două weekenduri pe lună, însă dorește să obțină dreptul de a sta cu aceștia două săptămâni în fiecare lună.