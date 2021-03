Informații de ultimă oră despre atacul asupra Mirelei Vaida. Ce a dezvăluit asistenta de la Acces Direct

Săptămâna trecută, în prime-time, Mirela Vaida avea să trăiască o dramă în direct. Informațiile din acest caz spun că femeia, cu probleme psihice, ar fi fost ajutată. Agresoarea ar fi știut clar pe unde să intre în platoul ”Acces Direct”. Momentul intrării pe acea ușă separată a fost surprins și pe camerele de luat vederi. Acum, alte informații care vin să întărească această suspiciune au fost oferite de Cosmina Adam, asistenta moderatoarei agresate.

Acele momente de groază, transmise LIVE de Antena 1, pe platoul ”Acces Direct”, au marcat-o și pe Cosmina Adam, asistenta din platou, aflată la fața locului în momentul agresiunii. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, de aici și șocul suferit atât de Mirela Vaida, cât și de Cosmina Adam. La trei zile de la momentul dramatic, Cosmina Adam a decis să vorbească. despre cele întâmplate.

”A fost totul la fracțiune de secundă. Nu s-a așteptat nimeni. Cine poate să intre într-un platou de televiziune?! Chiar nu ne așteptam. A fost un șoc. Sâmbătă și duminică am stat în casă. (…) În weekend i-am cam uitat chipul și ieri, când am revăzut imaginile cu ea, am retrăit acele momente groaznice.

(…) Sâmbătă dimineață m-am trezit la 3 și avea pe retină figura ei. Mai sunt complici. Azi, la emisiune, s-a aflat lucrul acesta. Nu a fost singură, mai sunt încă două femei. Se vede clar cine o aduce lângă platoul nostru, ce avea în pungă, ce culoare avea punga”, a mărturisit asistenta TV Cosmina Adam, la Antena Stars.