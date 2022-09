Indicatorul rutier care derutează toți șoferii. Puțini știu ce trebuie să facă când îl întâlnesc

Ca orice stat, inclusiv România are prevăzute anumite semne de circulație reprezentantive. De exemplu, dacă în Marea Britanie găsiți un semn circular albastru cu cifra 30, peste care este o bandă roșie, înseamnă că nu s-a încheiat limita de viteză. În cazul României, există semne similare, numai că cifra diferă. Acesta, de fapt, este indicatorul rutier care derutează toți șoferii. Puțini sunt șoferii care știu ce trebuie să facă când îl întâlnesc.

Care este indicatorul rutier care derutează toți șoferii

De cele mai multe ori, fie dacă suntem în localitate, sau fie pe drum există anumite obstacole, vom vedea anumite indicatoare de circulație. Unele dintre ele ne indică limitele maxime de viteză. Altele, cum este și indicatorul rutier care derutează toți șoferii, ne indică cu totul altceva.

În cazul de față, vorbim de indicatorul rutier cunoscut sub numele de „Începutul vitezei minime obligatorii”. Acest indicator apare sub forma unui cerc cu fundal albastru, o dungă roșie și cifra 40 sub banda roșie.

Cu alte cuvinte, dacă la intrarea într-o localitate ați observat același indicator, asta înseamnă limita maximă cu care vă puteți deplasa în această zonă.

Dacă acest indicator apare sub forma unui cerc cu fundal albastru, o dungă roșie și cifra 40 peste banda roșie, înseamnă că limita de viteză nu mai este valabilă. Asta înseamnă că puteți circula din acest punct cu o viteză egală sau mai mare de cea impusă la intrarea în localitate.

Indicatorul este cunopscut sub numele de „Sfârșitul vitezei minime obligatorii”, și este indicatorul rutier care derutează toți șoferii. Din păcate, puțini sunt șoferii care știu ce trebuie să facă când îl întâlnesc.

Trebuie reamintit că marea majoritate a drumurilor nu au restricții privind limita minimă de viteză. Cele care impun astfel de restricții fac acest lucru pentru a asigura un flux continuu și constant de trafic. Aceste semne mai sunt folosite și pentru a reduce potențialele pericole și accidente.

Atenție la indicatoarele de circulație

Un drum susceptibil de a avea o limită minimă de viteză, in general este un tunel. Limitele minime de viteză sunt obligatorii. Pentru mai multe informații, consultați limitele minime de viteză și legile privind condusul cu viteză prea mică și modul în care aceasta poate afecta examenul de conducere.

Anumite autostrăzi utilizează un sistem numit Management activ al traficului (MAT). În aceste locații, semnalele luminoase de autostradă sunt amplasate pe marginea carosabilului sau deasupra. Alte indicatoare rutiere de limitare a vitezei care au lumini chihlimbar intermitente se bazează pe condițiile meteorologice și sunt consultative.

Indiferent pe ce fel de drum v-ați afla, atunci când apar aceste indicatoare, de limită de viteză, sau în cazul nostru de anulare a limitei de vitreză, este foarte important să vă conformați lor. Nu de alta, dar și într-un caz și în celălalt, există riscul unor amenzi, dacă sunt încălcate.