Indicatorul rutier pe care nu îl cunoaște niciun șofer. Nu aveai voie să-l ignori, te lăsa fără permis acum 100 de ani

De-a lungul anilor, de când a fost inventat automobilul, peste tot în lume au apărut și semnele de circulație. Unele dintre ele astăzi au ajuns doar piese de muzeu, altele sunt încă folosite în mai toată Europa. Unul dintre aceste semne de circulație, astăzi aflat în muzeu, era regăsit între anii 1927 și 1945 în Germania. Pasionații de astfel de lucruri îl pot vedea astăzi în Muzeul Mercedes-Benz de la Stuttgart, dar în trecut cine îl încălca risca enorm.

Semnul de circulație folosit în Germania anilor 20

Pentru cei care circulă astăzi pe autoban-urile din Germania, semnul de circulație de care vrem să vă relatăm nu mai există de mai bine de 77 de ani. Dar, în perioada anilor 1920-1945, semnul de circulație era regăsit pe mai toate drumurile din Germani. Șoferii din Germania interbelice regăseau acest semn de circulație, mai ales în zonele populate.

Numele original al acestuia era „Gesperrt für kraftfahrzeuge aller art”, tradus în română ar însemna „Închis pentru autovehicule de toate tipurile” (vezi galeria). Mai pe înțelesul tuturor, când exista acest semn într-o anumită zonă, în funcție de situație, se interzicea accesul, oprirea și se restricționa accesul oricărui tip de automobil.

Semnul în sine, este format în partea superioară dintr-un pătrat în care era prezentat numele (cel scris anterior), urmat de un cerc desenat cu roșu care are în interior trei puncte mari. Sub cerc se află o săgeată îndreptată în jos. În funcție de cum era poziționat semnul, sub acea săgeată era indicat și intervalul de timp în care era interzis accesul vehiculelor în zonă.

Semnul de circulație, așa cum spuneam, era folosit mai ales în orașele din Germania, până la finalul anilor 1945. După această dată, ca multe alte semne de circulație scoase din uz, și acesta a ajuns în vitrina Muzeului Mercedes-Benz de la Stuttgart.

Alte semne de circulație neobișnuite

În calitate de șofer, este responsabilitatea noastră să observăm, să înțelegem și să respectăm semnele de circulație. Dar, în cazul anumitor semne, acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut. Nu este întotdeauna clar ce cer să facem sau ce ne avertizează, iar unele sunt pur și simplu ciudate.

Este greu de știut dacă ar trebui să le luăm pe toate în serios. Am găsit și împărtășit câteva din cele mai neobișnuite semne de circulație din lume. Dacă întâlniți aceste semne s-ar putea să vă scărpinați pe cap, sau să râdeți.

Semnul de circulație care anunță trecerea unui avion

Probabil că vă așteptați să vedeți semne pentru treceri de animale sălbatice sau pietoni, dar acest semn de trecere cu avionul s-ar putea să vă ia prin surprindere. Presupunem că îi avertizează pe șoferi de avioanele care zboară la joasă înălțime în apropierea drumului.

„Feriți-vă de vacile invizibile”, este un alt semn de circulație extrem de bizar. Acest semn pare ciudat la început, dar odată ce citiți caracterele mai mici, este clar cum vacile pot fi invizibile pe drum.

Un alt semn de circulație, pe care-l veți găsi în America, pe stâlpii podurilor, este „Mașini în apă”. Acest semn pare să sugereze că mașinile ar trebui să circule în apă, în timp ce bicicletele rămân pe pod. Rămâne de cercetat.

Deși pare ireal, aceste semne de circulație există, și nu de puține ori i-au pus pe șoferi în dificultate. Așa că, dacă în drumurile voastre dați peste semne mai puțin obișnuite, țineți cont de ele, dar mergeți mai departe.