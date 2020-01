Incident violent în timpul ceremoniei de Bobotează de la Constanța. Ce a pățit o înotătoare, după ce a prins crucea

O înotătoare din Constanța, care a prins una dintre cele trei cruci aruncate în mare de către ÎPS Teodosie la Constanța, acuză un bărbat că i-a smuls-o din mână și a lovit-o. Tânăra i-a cerut crucea și după ce a ajuns la mal, însă bărbatul a împins-o.

Incident violent în timpul ceremoniei de Bobotează de la Constanța

Pe 6 ianuarie, ÎPS Teodosie a aruncat în mare trei cruci, așa cum se obișnuiește în fiecare an la această dată. Mai multe persoane s-au aruncat în apa rece în încercarea de a prinde una dintre cele trei cruci. O tânără a reușit să prină o cruce, însă un bărbat s-a apropiat imediat de ea, i-a luat-o și a lovit-o.

Arhiepiscopia Tomisului a pus la dispoziție imagini în care se observă cum înotătorul îi smulge femeii crucea din mână în timpul ceremoniei care a avut loc în preajma Cazinoului din Constanţa. Cearta dintre cei doi a continuat și la mal, iar tânăra a cerut ajutorul jandarmilor.



„Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”, a declarat înotătoarea.

Tânăra a mai spus că i-a cerut înapoi crucea și când cei doi au ajuns la mal, dar bărbatul a împins-o pe scările care fac legătura dintre faleză și mal.