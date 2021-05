Incendiu violent în Suceava. Flăcările uriașe au distrus cinci gospodării, mai mulți oameni în pericol. Pompierii au intervenit de urgență

Momente de panică și groază au trăit mai multe persoane din Suceava, după ce un incendiu devastator le-a curpins gospodăriile. Focul a izbucnit în Sucevița, la o casă, iar ulterior, din cauza vântului, s-a extins la încă patru locuințe. Cel care a alertat autoritățile a fost unul dintre proprietari, speriat de targedia care s epoate întâmpla.

Incendiul izbuncit miercuri în localitatea Voievodeasa le-a dat de furcă pompierilor, dar mai ales proprieetarilor care și-au văzut toată munca agonistă în casă, cuprinsă de flăcări. Potrivit primelor informații, incendiul a pornit de la un grup sanitar din lemn, lipit chiar de șura unei gospodării.

Cauza nu a fost stabilită cu exactitate, dar se bănuiește că focul a izbucnit din cauza fumatului în locuri necorespunzătoare.

Astfel, din cauza cantități mari din lemn, a vântului, dar și a distanței mici dintre case, flăcările s-au extins cu repeziciune la încă cinci gospodării apropiate, provocând pagube materiale uriașe. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu zece autospeciale de stingere. După trei ore, aceștia au reușit să lichedeze focul care a cuprins cele cinci case.

În plus, șapte persoane au suferit atacuri de panică, având nevoie de intervenția specializată a medicilor. Din fericire, aceștia se află în afara oricărui pericol, urmând să facă față pierderilor materiale suferite.

Un incendiu violent a cuprins și un apartament de la etajul trei, dintr-un imobil din Pitești, fiind afectați și vecinii de deasupra. Fumul gros a urcat și la etajul patru, în apartamentul în care se aflau o mamă și doi copii.

Când a văzut fumul, femeia s-a panicat extrem de tare, solicitând ajutor de urgență.

”Țipa doamna de la etajul patru că sunt doi copii în pericol”, a povestit un vecin, care a adăugat și faptul că soțul femeii, abia întors de la cumpărături, a încercat să-și salveze soția și copiii.

“Am încercat să urc, am pus bluza la față, am udat-o un pic cu apă, nu a avut efect, am văzut că nu pot să urc, am coborât, am spart celelalte geamuri, am urcat și am spart geamurile să se ducă fumul, să nu mai stea la ușă. Între timp, echipajul de pompieri a fost foarte prompt. Au venit cu scara, au scos copiii, au intrat și în celălalt apartament, au stins focul și e totul ok”, a povestit martorul.