Incendiu uriaș într-un bloc cu sute de apartamente din Valencia. Mai mulţi locatari sunt blocați. Imaginile sunt apocaliptice

Imagini apocaliptice din Spania. Pompierii se luptă cu flăcările în timp ce mulți locatari sunt blocați în case, fără nicio cale de scăpare. Un incendiu uriaș a izbucnit într-un bloc cu sute de apartamente din Valencia.

Un incendiu uriaș a izbuncnit joi după-amiază într-un bloc cu sute de apartamente din Valencia. Din pricina rafalelor puternice de vânt, flăcările, ce afectaseră inițial un imobil cu 14 etaje, s-au extins cu repeziciune la o clădire adiacentă, de zece etaje.

Presa locală anunță că există oameni încă blocați în clădiri, informație confirmată de fotografiile și înregistrările video ce surprind iadul din orașul spaniol. 450 de persoane locuiesc în imobil.

O fotografie tulburătoare arată o femeie blocată pe balconul unui apartament din blocul înghițit de flăcări, privind eforturile depuse de echipele de intervenție mobilizate de urgență la fața locului.

Din primele informații transmise de Centrul de coordonare a situațiilor de urgență din Valencia, 13 persoane au avut nevoie de asistență medicală, inclusiv șase pompieri. Unii locuitori de la etajele inferioare şi-au salvat viaţa sărind pe saltelele de urgenţă amplasate de pompieri.

Potrivit presei locale, autoritățile au instalat un spital de campanie în zonă.

Se pare că incendiul ar fi izbucnit într-un apartament situat la etajul patru al imobilului și s-a extins rapid din pricina materialul folosit la izolarea fațadei, susține un inginer tehnic, expert în instalații de construcții.

La fața locului au fost mobilizate de urgență șaisprezece unități de pompieri și cinci ambulanțe. Clădirile se află într-un cartier bogat la nord de centrul orașului, au declarat serviciile locale de urgență, la intersecţia bulevardelor General Avilés şi Maestro Rodrigo.

La faţa locului s-au deplasat, printre alte autorităţi, primarul orașului Valencia, delegatul guvernului pentru regiunea Valencia, ministrul regional al Sănătăţii şi ministrul regional al Justiţiei şi Internelor, precum şi consilierii serviciului de pompieri şi ai poliţiei locale.

Complexul rezidențial a fost ridicat de un dezvoltator catalan – Fbex – construcția realizându-se între anii 2005 și 2008, în plin boom imobiliar, relatează Valencia Plaza. Doi ani mai târziu, compania avea o datorie de peste 600 de milioane de euro, fiind nevoită să declare falimentul.

