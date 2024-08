Incendiu devastator pe insula Madeira. Pompierii se luptă cu flăcările de o săptămână, aeroportul s-a transformat într-un uriaș dormitor pentru turiștii blocați

Un incendiu puternic care a izbucnit pe înălțimile insulei Madeira din Portugalia și care arde de o săptămână a distrus o suprafață de 4.400 de hectare, conform datelor furnizate miercuri de observatorul european Copernicus (EMS), informează AFP, citat de Agerpres. Autoritățile locale sunt în așteptarea unor noi echipe de intervenție din Lisabona.

Până marți la prânz, incendiul a distrus o suprafață de 4.392 de hectare, cu 959 de hectare adăugate în ultimele 24 de ore, a informat Copernicus pe rețeaua socială X.

Cu două fronturi încă active și aproximativ 100 de pompieri mobilizați, „cel mai îngrijorător focar se află acum în zona lanțului muntos central” al acestei insule populare printre turiștii străini, situată în largul coastelor Marocului, a precizat serviciul regional de protecție civilă într-un raport oferit miercuri dimineață.

Întreaga coastă de sud a insulei este sub cod portocaliu din cauza temperaturilor ridicate, iar vântul puternic complică eforturile pompierilor și face decolările și aterizările avioanelor mai periculoase. Au existat numeroase întârzieri și anulări de zboruri, iar cei care au rămas blocați fără cazare sunt disperați. Unii dintre aceștia, care aveau zbor

„Noi aveam zbor sâmbătă seara la 20:00 și zborul a fost anulat la 23:00. Aeroportul ne-a dat o saltea și așa am dormit în noaptea aceea. Suntem blocați de aproape patru zile, fără nicio informație sau ajutor”, spune un turist.

„Nu toată lumea are bani pentru cazare la un hotel mare și confortabil unde să poată dormi liniștit. Sunt oameni de toate vârstele și cu afecțiuni medicale. Vă rugăm să ne ajutați să plecăm cumva de aici! Ce putem face? Nu am făcut baie de patru zile, nu avem absolut nimic. Ne aflăm într-un aeroport foarte mic, care nu are niciun fel de facilități. De patru zile dormim pe o saltea”, susține un alt turist.