Încărcătorul universal pentru mai multe dispozitive. Inovația care va face viața mai ușoară tuturor, ce anunță UE

Consiliul Uniunii Europene a adoptat în cursul zilei de miercuri o poziție asupra propunerii de crearea a unui încărcător unic universal de tipul USB-C. Ce detalii se știu despre acest lucru? Inovația va face viața mai ușoară tuturor.

Consiliul Uniunii Europene reprezintă statele membre în procesul decizional comunitar și a adoptat în cursul de miercuri o poziție asupra propunerii de creare a unui încărcător unic universal de tipul USB-C. Acesta poate fi utilizat pentru toate telefoanele mobile, tablete, camere video și console video, anunță agenția EFE.

Bruxellesul încearcă încă din 2009 să impulsioneze această măsură și un acord voluntar cu principalii producători de dispozitive electronice mobile a permis reducerea de la 30 la 3 a numărului încărcătoarelor existente pe piață, respectiv USB 2.0 Micro B, USB-C şi Lightning, cel din urmă fiind exclusiv la Apple.

Acordul acesta a expirat însă din 2014 și nu s-a reușit de atunci atingerea obiectivului de introducere a unui încărcător universal. Comisia Europeană susține că un astfel de dispozitiv reduce costurile și deșeurile electronice asociate fabricării, transportului sau eliminării încărcătoarelor scoase din uz.

Statele membre au menținut în documentul lor de poziție pentru negocierea finală esențialul propunerii Comisiei. Se cere ca aparatele să dețină obligatoriu o pictogramă care să arate dacă sunt vândute cu sau fără încărcător, iar pe o parte se dorește precizarea pe produs a anumitor date tehnice.

Textul aprobat de Consiliu UE urmează să fie negociat cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană. După ce se va ajunge la un acord definitiv, implementarea măsurii se va face pe o perioadă de tranziție de doi ani.

„Cunostintele minime despre tehnologia din spatele incarcatoarelor de telefoane sunt necesare tot mai mult, avand in vedere tendinta marilor producatori de a renunta gradual la încarcatorul livrat in aceeasi cutie cu un telefon nou.

Apple a decis sa vanda separat incarcatorul pentru noul iPhone 12, iar Samsung a abordat aceeasi strategie pentru modelele din seria Galaxy S21. Mutarea are in spate strategii de sustenabilitate intinse pe termen lung, iar directia ar putea sa fie urmata in anii urmatori și de alti producatori.

Daca obisnuiesti sa folosesti incarcatorul cu fir, conectat la priza, este bine sa urmarești indicatorul de putere, exprimat în Wați (W). Consultand specificatiile tehnice ale telefonului, vei vedea ca acesta poate fi incarcat de exemplu la puterea de 5W, 11W, 18W, 20W sau chiar mai mult. Acest lucru inseamna ca telefonul suporta tehnologia de incarcare rapida. În functie de capacitatea bateriei, o poti incarca mai mult de jumatate in mai putin de o ora”, arată quikmobile.ro.