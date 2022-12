Încă o lovitură pentru Edi Iordănescu. Presa din Italia anunță că cel mai bun jucător de la Milan Primavera nu vrea să joace în naționala României

Edi Iordănescu primește lovitură după lovitură. După ce Daniel Boloca a anunțat că nu mai vrea să joace în naționala României, Gazzetta dello Sport scrie că nici Andrei Coubiș, căpitanul lui Milan Primavera, nu-și mai dorește acest lucru și are în plan să ajungă la reprezentativa de seniori a Italiei.

Gazzetta dello Sport scrie că Andrei Coubiș nu mai vrea să vină la naționala României

Edi Iordănescu are tot mai multe dureri de cap la națională, cu doar trei luni înainte de startul campaniei pentru Campionatul European din anul 2024. Gazzetta dello Sport susține că Andrei Coubiș nu vrea să joace în tricoul reprezentativei României. Căpitanul lui Milan Primavera are 12 meciuri în reprezentativele României la U19, U20 și U21. Fundașul are dublă cetățenie, română și italiană.

„Atât de promițător încât este dorit de două naționale. Andrei Coubiș este căpitanul echipei Primavera a Milanului, are 19 ani, conduce apărarea și poate alege între două echipe naționale, Italia și România. Părinții săi sunt din București, dar el s-a născut și a crescut la Milano. După câteva prezențe la Under 19 și Under 20, jucătorul a mers direct la Federația Italiană pentru a vorbi despre viitorul său la Squadra Azzurra. Edward Iordănescu, selecționerul României, s-a resemnat”, au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

Daniel Boloca nu vrea să joace în naționala României

Anunțul jurnaliștilor italieni apare la doar câteva zile după ce Daniel Boloca a anunțat că se retrage din naționala României. Fotbalistul de la Frosinone, liderul serie B, a fost convocat la un trial de Roberto Mancini și își dorește să lupte pentru un loc în lotul Squadrei Azzurra. Tatăl lui Boloca a spus că fiul său a luat această decizie după ce a jucat doar șase minute în amicalul cu Slovenia. „Chiar dacă nu-l chema Mancini acum, la acest trial, tot nu mai venea să joace pentru România! Așa că așteaptă să fie convocat de Italia”, a declarat tatăl jucătorului pentru gsp.ro.