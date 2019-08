Încă o finanțare de la Guvern pentru PRO TV. Ce serial va mai fi sponsorizat, după Las Fierbinți

Guvernul va mai finanța, pe lângă Las Fierbinți, alt serial de la Pro Tv. Despre ce producție este vorba și când va apărea aceasta pe micile ecrane?

Pro TV primește bani de la Guvern pentru al doilea serial care va urma să intre pe micile ecrane din toamnă. Este vorba despre Profu’. Postul de televiziune va primi un spijin pentru producția serialului în valoare de 2,2 milioane de lei, conform datelor publicate în cursul zilelor de azi, 5 august, pe site-ul instituției care administrează bugetele. În rolul pricipal al producției, care este realizat după o licență internațională, se află Andi Vasluianu.

Este vorba despre o producție din Germania numită „Der Lehrer”, care a avut primul sezon în anul 2009. Acesta este al doilea serial pentru care PRO TV a primit ajutor de la stat. În cursul lunii trecute, Comisia de Prognoză, care împarte bugetul de la Guvern pentru producțiile cinematografice, a dat undă verde sumei de 4,2 de milioane de lei cerute de producătorii serialului Vlad pentru al doileaz sezon. În cursul anului trecut, PRO TV a schimbat obiectul principal de activitate din „activități de difuzare a programelor de televiziune” în „activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune”.

”Ce m-a atras la proiectul acesta a fost exact chestia asta educațională: pe lângă umor, mulți puștani se vor regăsi în problemele pe care le vom atinge, se vor oglindi în ceea ce se întâmplă în serial, pentru că Profu’ încearcă să-i ajute chiar și în afara școlii. Asta mi se pare extrem de atractiv! Cei care vor urmări Profu’ vor putea spune: <>. Fiecare dintre noi are un profesor care i-a rămas în suflet pentru că s-a implicat mai mult. Astăzi, la filmări, am stat cu puștii din cast și am înțeles cât de frumoși sunt, ce visuri, ce căutări au și-mi imaginam cum ar fi să fiu profesorul lor pe bune, nu doar în serial. Sunt sigur că aș învăța mai mult eu de la ei decât ei de la mine”

Andi Vasluianu