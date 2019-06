Încă o bancă va pleca din România. Ce se întâmplă cu clienții ei

Sistemul bancar european simte nevoie de consolidare pentru a se bate, de la egal la egal, cu giganții americani. Fuziunile și achizițiile sunt necesare în această perioadă, iar schimbările se simt și pe piața din România.

La nivel european, e nevoie de consolidare în sistemul bancar, iar giganții din domeniu caută să se extindă. Primele bănci „înghițite” sunt cele mici, care nu mai putere să se mai susțină de unele singure. Nu sunt excluse nici fuziunile, pentru o forță mai mare în sistemul bancar.

Și pe piața din România au avut loc diverse fuziuni și achiziții, care au rolul de întări mediul bancar. Încă o preluare e analizată, în acest moment, de autoritățile de concurență din țara noastră.

Cine e banca ce pleacă din România și ce se întâmplă cu clienții

Consiliul Concurenţei analizează, în această perioadă, tranzacţia prin care First Bank S.A. preia Leumi Bank Romania S.A. Cele două instituții au bătut, recent, palma pe o tranzacție ce presupune cumpărarea a 99,9235% din capitalul social al Leumi Bank.

First Bank S.A. are o gamă largă de activități și oferă servicii și produse atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Banca este controlată de JCF IV Tiger Holdings S.a.r.l., al cărei capital majoritar este deţinut de J.C. Flowers IV, L.P., un fond consiliat de J.C. Flowers & Co. LLC entitate înregistrata la Comisia pentru Valori Mobiliare si Burse de Valori din SUA (United States Securities and Exchange Commission), potrivit Adevărul.

În acord cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), tranzacția dintre cele două bănci este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege, fiind supusă controlului Consiliului Concurenţei. Toți clienții Leumi vor trece automat la First Bank.

Autoritatea de concurenţă va evalua această tranzacţie în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege. Bank Leumi Romania SA, instituție de credit, parte a grupului Bank Leumi, oferă o gamă largă de produse destinate atât clienților de retail, cât și celor corporate, precum conturi curente, depozite sau finanțări și facilități de creditare.

Argo Group Limited derulează investiții pe piețele emergente prin fondurile administrate de acesta. În prezent, Argo Group Limited administrează mai multe fonduri (separat de Argo Financials Fund Limited), care investesc în instrumente cu venituri fixe, creanțe neperformante și imobiliare. Tranzacţia se realizează prin intermediul Argo Financials Fund Limited, companie recent înființată pentru achiziționarea Bank Leumi România SA, se arată pe site-ul Consiliului Concurenței.