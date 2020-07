În sfârșit, avem o declarație oficială. Președintele CCR, răspuns acid pentru Ludovic Orban: „Este inadmisibil ca un prim-ministru să îndemne populația…”

În contextul pandemiei de COVID-19 și al creșterii alarmante de cazuri, tot mai mulți oficiali au acuzat cu duritate decizia CCR prin care a considerat neconstituțională izolarea, carantinarea și internarea în spitale a persoanelor infectate cu noul coronavirus.

Reacția lui Valer Dorneanu la acuzațiile care i se aduc pentru zădărnicirea bolii

Situația devine din ce în ce mai incertă și îngrijorătoare, după ce ieri, 9.07.2020, în România s-a înregistrat 614 cazuri noi, un număr record de îmbolnăviri. În cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, pe Antena 3, președintele CCR le-a răspuns celor care aduc un val de acuzații spre Curtea Constituțională pe care o consideră inclusiv „agent COVID” sau o acuză că este „la limita iresponsabilității”.

Printre acuzatori se numără fostul prim-ministru, Emil Boc, actualul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru și premierul României, Ludovic Orban. Valu Dorneanu, aparent neatins de aceste acuzații, a avut pentru fiecare în parte câte o recomandare și un răspuns acid.

‘Din partea domnului prim-ministru m-am obișnuit cu tot felul de metafore prin care el și membrii Guvernului vor să abată atenția populației și să ducă vinovația pentru ceea ce se întâmplă greu în această țară cu coronavirusul pe CCR”, a declarat acesta.

Președintele CCR a avut o reacție de mirare vizavi de afirmația lui Emil Boc, despre care spune că nu se aștepta.

“Mărturisesc că mă miră intervenția domnului fost premier Boc, domnul membru al Comisiei de revizuire a Constituţiei. Printre altele, am lucrat și la un text care se referea la ordonanța de urgență și la faptul că prin ordonanță de urgență nu poți să afectezi drepturile și libertățile fundamentale.

Eu am mai avut intervenții și am mai spus: Curtea Constituțională nu a intrat în polemică cu privire la justificarea măsurilor sanitare, de internare, de carantinare. Am spus de la început că toate aceste măsuri, care vizează restrângerea libertăților, afectarea unor drepturi fundamentale, nu pot fi luate decât prin lege.

L-aș invita pe domnul prim-ministru să recitească art. 53 din Constituție, 115, alin. 6. Problema noastră este ca orice asemenea măsură să fie legată într-un cadru constituțional„, a mai spus liderul CCR, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Răspunsul președintelui CCR la acuzațiile lui Ludovic Orban

În urmă cu câteva zile, premierul, Ludovic Orban le aducea la cunoștință cetățenilor despre felul incorect în care CCR a gestionat situația pandemiei de COVID, acuzând astfel de zădărnicirea bolii. Premierul le-a recomandat românilor să nu țină cont de deciziile CCR.

Ca răspuns, Valu Dorneanu l-a acuzat de dezinformare și lipsă de cunoștințe în privința legii. Acesta i-a dat de exemplu modelele altor țări și i-a recomandat să le consulte cu atenție.

„Sunt inadmisibile asemenea afirmații. Eu nu vreau să folosesc alte calificative. Dar apropo de Europa, îl rog să vadă în multe dintre recomandările Comisiei de la Veneția cum trebuie luate asemenea măsuri. Doar într-un cadru constituțional și cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Îl rog să se uite prin deciziile celei mai vestite curți constituționale din Europa, care a criticat acele măsuri care nu țineau seama de drepturile și îndatoririle fundamentale. Eu aproape că nu pot concepe cum un prim-ministru, care e responsabil de tot ce se întâmplă în țara asta și de punerea în aplicare a politicii interne, în acord cu programul de guvernare aprobat de Parlament, să poată spună așa ceva.

Este inadmisibil ca un prim-ministru să îndemne populația să nu respecte deciziile CCR. Din nicio decizie de-a noastră nu rezultă să plece oamenii afară din carantină. Toate acele măsuri trebuie luate prin lege. Toate aceste măsuri pot fi justificate, nu le comentăm noi medical„, a declarat Valer Dorneanu, președintele CCR la Antena 3.