În ce lux trăiește Regina Întunericului. Imagini rare din casa Gabrielei Lucuțar, detaliul care a atras toată atenția

Gabriela Lucuţar, supranumită şi Regina Înturnericului, a devenit cunoscută după participarea la emisiunile ”Imperiul Leilor” și ”Chefi la Cuțite”. Aceasta deţine o firmă de pompe funebre de pe urma căreia a făcut o avere colosală și deține un apartament de lux impresionant, cu un detaliu care atrage toate privirile.

Gabriela Lucuțar deține o afacere de succes în domeniul serviciilor funerare și organizează înmormântări şi parastase. Dar pe plan personal nu îi merge la fel de bine. După o căsnicie de două decenii și trei copii, Regina Înturnericului a decis să se despartă și se află în plin proces de divorț. Datorită afacerii sale, ea a strâns o avere colosală, de 2,7 milioane de euro, pe care trebuie să o împartă cu fostul soț.

Regina Înturnericului locuiește într-un apartament de lux împreună cu copiii săi, aflat în zona Cartierului Armenesc. Casa a fost achiziţionată în urmă cu aproape zece ani și are 180 de m pătraţi, iar pentru amenajarea ei a apelat la sfaturile unui arhitect. Detaliul care atrage atenția sunt vitraliile din sticlă colorată de la ușile camerelor. Ea deține și mai multe obiecte valoroase, de artă, iat în living păstrează două mini-urne în care se află cenușa tatălui ei și a cățelușului ei.

Gabriela Lucuțar a decis să divorțeze după 20 de ani de căsnicie și are de împărțit o avere de 2,7 milioane de euro. Ea a mai spus că s-a gândit şapte luni înainte de a pune punct mariajului și se pare că motivul rupturii ar fi fost infidelitatea tatălui copiilor săi.

”Nu este niciun scandal, pur și simplu am divorțat amiabil, povestea de dragoste s-a încheiat, așa este cel mai bine pentru toți să ne despărțim. Pur și simplu am decis împreună că nu ne mai înțelegem, am hotărât să ne separăm drumurile. Sunt o femeie puternică, determinată, iar el nu a putut ține pasul cu mine.

Eu voi rămâne cu firma și cu cei trei copii, este tot ce contează și ce este important. Nu avem o avere de milioane de euro, nicidecum. Eu cred că Dumnezeu a vrut să fie așa! Dar cred că tot ceea ce se întâmplă cu noi vine de Sus, de la Dumnezeu, este scris acolo Sus. Cine știe, poate să învățăm ceva. Oricum, nu mă sperie absolut nimic”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru Playtech Știri.