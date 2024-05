Regina Întunericului, divorț răsunător după 20 de ani: ”Nu mă mai sperie nimic!” Cum s-a ajuns aici EXCLUSIV

Gabriela Lucuțar deține o firmă de pompe funebre și organizează înmormântări și parastase, de aceea este numită „Regina Întunericului’, Aceasta a divorțat după 20 de ani de căsnicie și trei copii. Aceasta a dezvăluit motivele care au dus la separarea de soțul său. Iată ce a declarat aceasta.

Gabriela Lucuțar a intrat în lumea afacerilor, în 2008. Ea deține o firmă de pompe funebre, dar și o clinică de înfrumușețare. Regina Întunericului, așa cum este numită, s-a ocupat de înmormântările mai multor persoane publice de la noi, precum Ion Dichiseanu, Ionela Prodan sau Mioara Roman. Dar a devenit celebră după participarea la emisiunile ”Imperiul Leilor” și ”Chefi la Cuțite”.

Dacă pe plan profesional îi merge foarte bine, Regina Întunericului are probleme în viața personală. Gabriela Lucuțar a băgat divorț după 20 de ani de căsnicie și a cerut custodia completă a celor trei copii, Daria, Delia și Damian. Cei doi ar avea de împărțit o avere de 2,7 milioane de euro.

Regina Întunericului a mai spus că s-a gândit şapte luni dacă să divorțeze sau nu și că a pierdut 70% din munca ei de 18 ani, fostul soț fiind administratorul firmei de servicii funerare.

”Nu este niciun scandal, pur și simplu am divorțat amiabil, povestea de dragoste s-a încheiat, așa este cel mai bine pentru toți să ne despărțim. Pur și simplu am decis împreună că nu ne mai înțelegem, am hotărât să ne separăm drumurile. Sunt o femeie puternică, determinată, iar el nu a putut ține pasul cu mine.

Dacă mai cred în dragoste? De-abia acum începe, la 40 plus, adevărata dragoste! Eu voi rămâne cu firma și cu cei trei copii, este tot ce contează și ce este important. Nu avem o avere de milioane de euro, nicidecum. Eu cred că Dumnezeu a vrut să fie așa! Dar cred că tot ceea ce se întâmplă cu noi vine de Sus, de la Dumnezeu, este scris acolo Sus. Cine știe, poate să învățăm ceva. Oricum, nu mă sperie absolut nimic. Faptul că eu cresc 3 copii singură nu mă sperie deloc. Am copii minunați și foarte înțelegători, eu mă ocup de educația lor”, a declarat Regina Întunericului pentru Playtech Știri.