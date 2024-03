În ce condiții ar reveni Marisa Paloma în televiziune și când se va muta în casă nouă: “Dacă avem un plan clar stabilit, acesta este”  VIDEO EXCLUSIV

Marisa Paloma a obșinut în urmă cu 6 ani titlul de cea mai stilată femeie din România, ea fiind desemnată câștigătoarea cpncursului Bravo, ai stil! de la Kanal D. A lucrat o perioadă ca stilist vestimentar, în prezent este antreprenor și influnecer, dar și mamă, ipostază care îi face plăcere și care i-a shimbat radical prioritățile în viață. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, bruneta ne-a spus în ce condiții ar reveni în televizune, când se va muta în casă nouă, dar și dacă își va mări familia cu încă un copil.

Marisa Paloma: “Într-un show, poate când Iris o să mai crească, sunt deschisă către partea asta, dar momentan nu”

Marisei Paloma îi merge bine atât pe plan profesional, ea deținând două saloane de înfrumusețare, cât și personal, fiind căsătorită și având o fetiță, Iris.

Televiziunea nu mai reprezintă o prioritate pentru tine după acel concurs?

A reprezentat pe vremea când nu aveam copil, pe vremea când nu aveam atât de multe taskuri, pe vremea când nu activam în online, când nu aveam atât de multe campanii de care trebuie să mă ocup. Trebuie să le livrezi la timp, să le trimiți la aprobare, să modifici dacă ai ceva de modificat. Adică pe vremea aia reprezenta într-adevăr o prioritate, dar acum nu.

Nici dacă mi s-ar propune, nu știu, nu aș vrea totuși să vorbesc în avans, dar nu știu cum aș reacționa dacă mi s-ar propune să fac parte din televiziune. Într-un show, poate când Iris o să mai crească, sunt deschisă către partea asta, dar momentan nu. Stăm cu fetița că e minunat așa.

Marisa Paloma: “Ne dorim încă un copil, pentru că așa am crescut amândoi”

Aveți în plan un frățior sau o surioară pentru Iris?

Planul următor este să ne mutăm la casă. Dacă avem un plan clar stabilit, acesta este. Însă ne dorim un frățior sau o surioară pentru cea mică și eu și soțul. E foarte greu mai ales când îți dorești să te ocupi îndeaproape de copilul tău și să îi oferi o educație aleasă și să ai grijă de el și de nevoile lui, dar ne dorim încă un copil, pentru că așa am crescut amândoi. Eu am o soră mai mare, el are o soră mai mică. E frumos așa cu frați.

Și cu casa în ce stadiu sunteți?

Cu casa suntem într-un stadiu foarte bun, tot ce a fost mai greu a trecut. Zilele trecute am comandat mobilierul, ne-a și ajuns, deci suntem într-un stadiu bun. În câteva luni maximum ar trebui să fim mutați.

Marisa Paloma: “Poate putem să înlocuim partea asta cu o casă care are o pădure lângă, o piscină, o curte”

V-ați dorit ceva special legat de noul cămin?

Ne mutăm de la bloc la casă. De când eram mică mi-am dorit să locuiesc într-o casă care să aibă un dressing personal, care să aibă curte, care să aibă piscină sau să fie undeva la lac, pentru că eu am trăit o mare parte din copilăria mea la Bușteni, la verișorii mei, iar ei au un loc foarte frumos amenajat pe marginea râului.

Și crescând în natură, crescând în cabane, crescând cu apă, cu animale, îți dai seama că asta mi-am dorit să se întâmple și cu copilul meu, pentru că am văzut cât de frumoasă este viața astfel. Mai cu seamă că noi nu avem părinți care locuiesc la țară, din păcate pentru fetița mea și atunci măcar poate putem să înlocuim partea asta cu o casă care are o pădure lângă, o piscină, o curte.

Care să fie comfortabilă în primul rând pentru fetiță.

Sigur că da, atunci când devii părinte tot ceea ce faci în viață se raportează la copilul tău.

