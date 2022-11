În ce afacere a investit iubita lui Liviu Vârciu suma de 50.000 de euro: „Voi sta acolo în fiecare zi” EXCLUSIV

Anda Călin, mama celor doi copii ai lui Liviu Vârciu, a devenit femeie de afaceri. Săptămâna trecută, ea și-a deschis propriul salon de înfrumusețare, în Pipera, fiind nevoită să apeleze la propriile economii, după ce aplicase fără succes pentru fonduri europene. Iubita artistului a renunțat la jobul din cadrul unei companii, tocmai pentru acest proiect. Ea ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre investiția în această afacere pe care o consideră prosperă.

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună din 2016 și au doi copii, Anastasia și Liviu Matei. În prezent, relația lor merge cât se poate de bine, asta și pentru că au știut cum să o revigoreze, de fiecare dată, dar și pentru că se sfătuiesc și se susțin, reciproc, în tot ceea ce fac.

Și-n afaceri se descurcă. Mai întâi, Anda a fost cea care și-a vândut o proprietate, iar cu banii primiți și cu economiile sale l-a ajutat pe Liviu să-și facă primul film, care s-a bucurat de un succes nesperat. Potrivit declarațiilor făcute de actor, întreaga producţie a peliculei a costat circa 400.000 de euro. Cei doi și-au recuperat banii, dar, după ce au plătit facturile, nu au mai rămas cu nimic, potrivit mărturisirilor făcute de Liviu Vârciu pentru Playtech Știri:

Bruneta a renunțat la jobul pe care îl avea în cadrul unei firme, chiar dacă se afla în concediu de maternitate, tocmai pentru a-și lansa propria afacere. Din superstiție, ea a evitat să vorbească despre proiect.

Cum Anda a așteptat ceva timp un răspuns pozitiv, după ce a aplicat pentru fonduri europene, s-a văzut nevoită să apeleze la propriile economii pentru a-și vedea visul cu ochii. Iar investiția s-a ridicat, până în prezent, la aproximativ 50.000 de euro, dat fiind faptul că Anda a achiziționat cea mai bună aparatură.

Contactat de reporterii Playtech Știri, Liviu ne-a spus despre această afacere: „Anda și-a deschis salonul săptămâna trecută. Dar nu cu bani din fondurile europene”.

Iar Anda Călin a adăugat: „ E vorba despre un salon de înfrumusețare, în Pipera. E afacerea mea. Voi sta acolo în fiecare zi și mă voi ocupa personal de dimineață, până iau băiatul de la grădiniță. Am toate serviciile, inclusiv pentru remodelare corporala. Am investit destul de mult”.

După ce a dat lovitura cu „Zăpadă, ceai şi dragoste”, pelicula sa care anul trecut a ajuns inclusiv în portofoliul celebrei platforme Netflix, artistul a fost nevoit să amâne demararea filmărilor pentru partea a doua:

„Nu am mai făcut nimic cu filmul. Pur și simplu nu am avut timp, întrucât am avut filmări pentru emisiune. Așa că l-am amânat pentru luna ianuarie. Încă nu am bugetul necesar. Am mai făcut rost de ceva bani, dar tot ne-ar mai trebui vreo 200.000 de euro”, ne-a mai spus artistul.