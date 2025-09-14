Ultima oră
Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
14 sept. 2025 | 15:15
de Violeta Badea

În anii '90, te cucerea cu frumusețea ei, însă acum cu greu o recunoşti. Nici fanii nu şi-au dat seama cine este actriţa
Swoosie Kurtz. Sursa foto: Profimedia

O actriță foarte iubită în anii ’90 a ieșit recent pe străzile din Los Angeles, surprinzându-și admiratorii printr-o apariție relaxată. La 81 de ani, naturalețea și talentul ei continuă să impresioneze, chiar dacă anii și-au pus amprenta asupra chipului său.

Cine este actrița care i-a uimit pe fani cu apariția ei

Swoosie Kurtz și-a început cariera artistică la începutul anilor ’60 și, de-a lungul decadelor, a cucerit publicul prin talentul și prezența sa distinctivă. Vedeta serialului Sisters, difuzat de NBC, a fost mereu apreciată atât pentru rolurile sale din televiziune, cât și pentru aparițiile pe scenă, acumulând numeroase nominalizări la premiile Tony și Emmy.

Actrița a câștigat două premii Tony și un Emmy, inclusiv pentru colaborarea cu celebra Carol Burnett, consolidându-și astfel statutul de artistă de top. În anii ’90, Swoosie Kurtz era considerată una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe de televiziune, atrăgând privirile și devenind o figură emblematică a perioadei.

Astăzi, la 81 de ani, chipul său poartă cu grație semnele trecerii timpului, însă naturalețea, eleganța și silueta sa suplă continuă să impresioneze. Chiar dacă anii și-au pus amprenta, prezența sa rămâne captivantă, iar gesturile grațioase și rafinamentul care o caracterizează de atâta vreme continuă să încânte publicul și să îi păstreze statutul de artistă remarcabilă.

Cum arată Swoosie Kurtz în 2025

Pe 6 septembrie, Swoosie Kurtz a sărbătorit 81 de ani și a fost surprinsă de paparazzi într-o plimbare relaxată pe străzile din Los Angeles. Actrița purta o ținută lejeră, compusă din jachetă închisă la culoare, pantaloni de trening, căciulă și adidași. Chiar dacă vârsta sa indică opt decenii de viață, Swoosie Kurtz afișează o prezență naturală și energică, păstrându-și eleganța și carisma care au consacrat-o.

Deși nu mai apare atât de des pe marele ecran, ea nu s-a retras complet din lumea filmului. În ultimii ani, a preferat munca de culise și dublajul de voce, contribuind la seriale animate precum American Dad, Rugrats sau Bless The Harts. Ultimul său rol a fost în sitcomul Call Me Kat, unde a jucat alături de Mayim Bialik, înainte ca producția să fie anulată în 2023.

O prezență care inspiră și astăzi

Apariția recentă a lui Swoosie Kurtz a surprins și încântat fanii, amintindu-le de farmecul pe care îl radia în anii ’90. La 81 de ani, actrița poartă cu grație semnele timpului, însă naturalețea, eleganța și carisma ei rămân remarcabile.

Deși chipul său poartă urmele anilor și experiențelor acumulate de-a lungul decadelor, Swoosie continuă să fie un exemplu de profesionalism și rafinament, dovadă că talentul adevărat nu se estompează odată cu trecerea timpului.

