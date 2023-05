„În 30 de secunde mi-a trecut prin fața ochilor ultimul an”. Ianis Hagi, discurs emoționant, după ce a înscris pentru Glasgow Rangers – VIDEO

Ianis Hagi a tras cu o gură zdravănă de oxigen, după ce a înscris un gol în meciul Hibernian – Glasgow Rangers 1-3, din etapa cu numărul 36 din prima ligă din Scoția. Internaționalul român a plâns în fața fanilor, iar la interviul de la finalul partidei a dezvăluit cum a trăit momentul. Antrenorul Michael Beale i-a transmis că se bazează pe el.

Ianis Hagi nu se lasă și vrea să redevină un jucător important pentru Glasgow Rangers, dar și pentru prima reprezentativă a României. Jucătorul român a titular în partida Hibernian – Glasgow Rangers 1-3, din etapa cu numărul 36 din prima ligă din Scoția. A fost al doilea meci din acest campionat în care a jucat din primul minut. Doar că de data aceasta a și marcat. Ultima oară își trecuse numele pe lista marcatorilor acum 488 de zile. 18.01.2022 este ziua în care a reușit să marcheze ultimul gol.

„Știam cât de greu e să vii și să câștigi aici. A însemnat mult pentru mine. Am încercat să îmi rețin emoțiile, dar nu am putut. În acele 30 de secunde mi-a trecut prin fața ochilor ultimul an.

