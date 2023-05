Ianis Hagi, în lacrimi, după ce a marcat pentru Glasgow Rangers primul gol după 16 luni. „Puteți vedea ce înseamnă pentru el” – VIDEO

Ianis Hagi a fost titular în meciul Hibernian – Glasgow Rangers din etapa cu numărul 36 din prima ligă din Scoția și a marcat primul gol după 16 luni „de secetă”. Internaționalului român i-au dat lacrimile și s-a bucurat cu colegii și fanii. Este prima reușită după accidentarea groaznică de la începutul anului trecut.

Ianis Hagi este în culmea fericirii! A fost a doua oară titularizat la Glasgow Rangers în acest sezon și a reușit să marcheze în confruntarea pe care formația lui a câștigat-o cu 3-1. Internaționalul român a punctat în minutul 55 al partidei din deplasare cu Hibernian și a înscris golul doi al formației sale cu un șut frumos, după ce balonul a fost respins din careu de adversari. „Puteți vedea ce înseamnă pentru el, ce moment superb!”, a reacționat comentatorul partidei la bucuria lui Ianis. Jucătorul român și-a salutat fanii, cu lacrimi în ochi.

Pentru Ianis Hagi este primul gol, după mai bine de 16 luni. Ultima oară a marcat într-un meci cu Aberdeen, pe data de 18.01.2022, terminat la egalitate, 1-1. La scurt timp s-a accidentat la genunchi și a fost operat, iar perioada de recuperare a durat peste un an.

„30 de secunde am încercat să îmi stăpânesc emoțiile. Ultimele 16 luni au trecut prin fața ochilor mei. Sunt foarte fericit că am reușit să marchez. Mai sunt multe de realizat. Mă bucur că pot să joc fotbal, având în vedere accidentarea pe care am suferit-o.

Acestea sunt momentele care mă fac fericit și mă fac să înțeleg că au meritat toate greutățile prin care am trecut. Să mă văd acum jucând, să pasez, să înscriu. Nu pot să fiu mai recunoscător”, a declarat Ianis Hagi, la finalul partidei într-un interviu pentru site-ul lui Glasgow Rangers.