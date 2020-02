Impact.ro: Socrul Andreei Bălan, dezvăluire zdrobitoare: ”George nu este copilul meu!”

De mai bine de o lună, Andreea Bălan e în atenția presei din cauza apelor tulburi în care se află mariajul ei cu actorul George Burcea. Mai nou, soțul Andreei, inițiator al unei campanii împotriva violenței domestice, i-a declarat război tatălui său, desre care a făcut dezvăluiri șocante: acesta ar fi omorât-o cu bestialitate pe iubita lui în 1998. Un episod pe care lui Nelu Burcea nu-i place să-l pomenească.

Are George ADN de șofer de tir?

Nelu Burcea nu crede că George ar fi fiul său. Mărturisirea de-a dreptul șocantă a fost făcută într-un interviu acordat impact.ro. Discuția, care a atins detalii incredibile, a durat mai mult de o oră și s-a axat pe relația dintre el și mama lui George, despre care a spus că a fost o femeie foarte frumoasă, dar care n-a muncit o zi în viața ei. „Nu sunt sigur de paternitatea mea”, a mărturisit bărbatul, Pe când era gravidă cu el, mama lui m-a înșelat cu doi bărbați. Unul dintre ei a fost sofer pe tir, iar celălalt chiar nașul copilului meu cel mare. Da, ați înțeles bine. I-a prins nașa în casă. Desigur, Georgel nu are nicio vină. Nu știam de infidelitate în momentul în care s-a născut băiatul. Am aflat mai târziu, chiar de la nașa. Din cauza soției am stricat multe relații de prietenie și de familie”, spune Burcea senior, în exclusivitate pentru impact.ro.



Pe de altă parte, membri ai familiei spun că Nelu Burcea ar fi fost cel care și-ar fi părăsit nevasta pentru o amantă pe care a și ucis-o în același an.

Mama lui George ar fi avut activități deocheate în Turcia

Socrul Andreei Bălan a dat totul, de parcă ar fi fost la spovedanie: “În Turcia, mama copiilor mei a lucrat ca damă de companie. Da, îmi asum tot ceea ce spun pentru că nu mint. George știe foarte bine cu ce s-a ocupat mama lui atâția ani. Știe și el, știu și frații lui, au discutat despre asta. Să-l întrebați la cât timp își vedea el mama. Vă spun eu: la un an sau chiar mai rar. A fost crescut de bunici până la 19 ani, atunci când s-a mutat la Constanța. Aș vrea să o întrebați și pe soția mea dacă este adevărat că nu a lucrat o zi în viața ei, iar eu i-am oferit de toate: își cumpăra numai haine de la casa Venus, o duceam la teatru, la film, o scoteam la restaurant la Ateneu. Era o mare doamnă. Am depus de două ori actele de divorț la judecătorie, însă, de fiecare data am primit același răspuns: că nu reușesc să o găsească și să o caut eu”.