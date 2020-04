Impact.ro: O importantă televiziune din România s-a vândut, azi! Câți bani valorează și cine a cumpărat-o

O importantă televiziune din România s-a vândut. Contractul a fost semnat azi, iar tranzacția a fost încheiată. Câți bani valorează și cine a cumpărat-o.

Prima TV s-a vândut, azi

Prima TV a intrat în insolvență în 2015, iar în 2017, creditorii au aprobat un plan de reorganizare ce prevede inclusiv opțiunea de business transfer. În 2019, compania a decis să acorde un mandat exclusiv de vânzare către afaceristul Adrian Tomșa, Deținător al Look TV, însă tranzacția nu s-a concretizat.

În ultima vreme, Cristian Burci a mai avut discuții pentru vânzarea stației. Una dintre intenții a fost cu trustul Dogan, care deține Kanal D. În toamna anului precedent, suma care se vehicula pentru această tranzacție era de 22 milioane de lei. Contractul de vânzare pentru această televiziune a fost semnați, marți dimineață, 28 aprilie 2020, potrivit Impact.ro.

Suma pe care s-a încheiat tranzacția este de 19 milioane de lei, iar cumpărătorul este Clever Media, grupul care deține și Look TV și cu care s-ar fi negociat în trecut. Așadar, Adrian Tomșa este cel care urmează să preia controlul Prima TV și cel care operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro și postul TV Profit.

Istoric

Prima TV, fost Canal 38 Amerom Teleamerica, este un canal de televiziune privat comercial din România. De-a lungul anilor, a adus în țară formate care au înregistrat recorduri de audiență în țările în care au fost difuzate: de la emisiuni-concurs (Vrei să fii milionar?), la reality show-uri (Big Brother, Star Factory), emisiuni de muzică(Megastar) și de divertisment( Cronica Cârcotașilor).

Compania scandinavă de televiziune SBS Broadcasting DA a achiziționat toate acțiunile Amerom Television SRL, fosta companie a lui Burci care avea în proprietate Prim TV. În anul 2007, SBS Broadcasting SA a fost cumpărat de compania germană ProSiebenSat. 1 Media. În 2014, ProSiebenSat. 1 Media a anunțat că se va retrage din piața audiovizuală românească, Prima TV fiind acum parte din trustul Prima Broadcasting Group.