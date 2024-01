Împăcare surpriză în showbiz-ul din România. Vedetele care au petrecut Revelionul împreună, fanii sunt în extaz

Și-au spus adio, însă se pare că dragostea mereu învinge! Împăcare surpriză în showbiz-ul din România, dezvăluită chiar la finalul anului 2023. Cele două vedete au petrecut Revelionul împreună, împărtășind și câteva imagini cu admiratorii lor.

Tineri, frumoși, celebri, au trăit o poveste de dragoste desprinsă parcă din filme, din care nu au lipsit despărțirile și împăcările. Cu toate că părea că drumurile lor se separaseră complet, cele două vedete au oferit admiratorilor o surpriză de zile mari, chiar în ultimele momente ale anului 2023.

Zâmbitori, radiind de fericire și foarte apropiați, apariția lor pare să confirme faptul că au decis să dea iubirii lor o nouă șansă.

Cristina Ich și Alex Pițurcă au petrecut Revelionul împreună, Fiul celebrului antrenor a publicat pe secțiunea InstaStory un videoclip de câteva secunde în care apare dansând cu superba brunetă.

Cei doi sunt extrem de apropiați, la un moment dat, Pițurcă junior chiar o sărută pe obraz pe mama copilului său. Cum era de așteptat, imaginile au dat naștere unui val de speculații cu privire la împăcarea lor.

Cu doar câteva luni în urmă, vedetele au fost surprinse sărutându-se într-un club. Atunci, influencerița a decis să lămurească situația, punctând că ea și Alex Pițurcă au rămas în relații bune, fiind părinți devotați băiețelului lor, Noah.

În ciuda faptului că nu mai formează un cuplu, obișnuiesc să se sărute când se întâlnesc și spun că este ceva normal pentru doi oameni care au un copil și s-au iubit cândva.

„Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau rețete de prăjituri.

Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul «film dramatic», ci mai degrabă am trecut la capitolul „continuăm ca prieteni”. Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”, a spus Cristina Ich pentru UNICA.ro.