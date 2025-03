Împăcare neașteptată în showbiz. Cuplul de la Mireasa care s-a despărțit cu mare scandal, din nou împreună. Mesajele subtile trimise de foștii concurenți

Au avut unul dintre cele mai dificile drumuri din istoria emisiunii de la Antena 1. Cu toate că au ajuns să spună marele DA în finală și aveau șanse la marele premiu, puțini le-au dat șanse și în „lumea reală”. Scepticii au avut dreptate, dar nu totală. Cuplul de la Mireasa care s-a despărțit cu mare scandal este din nou împreună. Împăcarea a fost dată de gol cu câteva imagini emoționante.

Fericirea a durat doar câteva zile pentru Ramona și Stelian. Cuplul, care a trecut chiar în timpul reality show-ului prin mai multe despărțiri și împăcări, a ajuns să se căsătorească în finala sezonului 10 Mireasa, în ciuda faptului că familia tânărului se opunea vehement relației.

La doar câteva zile de la nuntă, cei doi au decis să pornească pe drumuri separate. Nu au anunțat nimic public, însă după o perioadă de zvonuri și speculații, Ramona a fost cea care a lămurit situația:

„Momentan, cred că eu am nevoie de un pic de timp pentru mine, pentru Rebeca (…) În ziua de astăzi este foarte greu să îți faci o relație sinceră cu un băiat. De ce? Pentru că ei te folosesc și cam atât. Consider că trebuie să pun un pic pauză la bărbați și să mă focusez pe mine și pe Rebeca și pe mami și cam atât (…) Până la urmă, am 25 de ani, ar trebui să mă gândesc mai mult la o carieră, la lucruri mult mai importante și după ce o să am o carieră și o mă descurc eu bine și o să simt că am o relație și să trec peste toată experiența asta, o să îmi pot face o relație, până atunci nu (…) Eu chiar l-am iubit. Da, eu chiar l-am crezut, eu am crezut că este diferit de restul”, a spus Ramona într-un live, pe TikTok.