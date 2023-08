Imaginile momentului în România. Nicușor Dan, surprins într-un moment tandru cu soția, la mare. (foto exclusiv)

Deși le-am putea numi imaginile momentului în România, în cele din urmă, edilul Bucureștiului este și el om, ca noi toți, iar faptul că Nicușor Dan a fost surprins într-un moment tandru cu soția, la mare, ar trebui să ne bucure, într-o anume proporție, asta însemnând că este un om de familie. Cât despre activitatea sa ca primar, cu greu locuitorii Bucureștiului pot spune că sunt mulțumiți. Imaginile cu cei doi au fost surprinse la mare, unde sunt în vacanță, iar mai jos aveți și câteva informații legate de soția acestuia.

În timp ce Bucureștiul se chinuia sub temperaturile caniculare, edilul acestuia lua decizia de a da o fugă la mare, fără a avea teama că ar putea păți ceva, având în vedere că este, totuși persoană publică.

De altfel, nu ar trebui să ne mire, la începutul mandatului său, proaspăt numit în funcție, bucureștenii se întâlneau relativ des cu Nicușor Dan prin mijloacele de transport sau pe străzile Capitalei.

Recent, însă, așa cum spuneam la început, edilul și-a luat familia și a decis să se relaxeze pe una din plajele de pe litoralul românesc. În cele din urmă, și el este un om ca noi toți, și cu dorința de a petrece timp alături de soție și copii.

Anul trecut, Nicușor Dan devenea pentru a doua oară tată, de data asta a unui băiețel venit pe lume la Spitalul Filantropia, iar cea mai fericită, în mod clar, este fiica sa și a soției, Mirabela Grădinaru, că are acum un frățior.

Cei patru membri ai familie au fost surprinși în aceste zile pe litoral, iar alte câteva poze ni-l arată pe Nicușor Dan, surprins într-un moment tandru cu soția, la mare.

Pentru cei care nu o cunosc pe soția edilului general al Capitalei, aceasta este Mirabela Grădinaru, originară din Vaslui, absolventă a Facultății de Geografie din cadrul Universității București, și așa cum relatau informațiile de anul trecut, era manager în cadrul unei mari companii auto din România. Cei doi sunt căsătoriți din 2005, și au astăzi doi copi, o fată și un băiat.

”Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța.

Am renunțat să mă mai întorc acasă si am ieșit cu mai mulți prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicușor.

Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, povestea cu câțiva ani în urmă Mirabela Grădinaru.