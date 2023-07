Imaginile cu fiul lui Ştefan Bănică Jr. pe care nu credeai că o să le vezi. Cum a fost filmat Radu în miez de noapte

Radu Ștefan Bănică a moștenit talentul și carisma tatălui său, călcându-i pe urme încă de la o vârstă fragedă. Proaspăt absolvent de Actorie, actor pe marile scene ale teatrelor, antreprenor și cântăreț în paralel, fiul lui Ștefan Bănică Jr. are un succes demn de invidiat. Recent, el a filmat și videoclipul pentru primul său single. Iată în ce ipostaze apare tânărul.

Ștefan Bănică Jr este unul dintre cei mai mari și mai iubiți artiști de la noi din țară, iar talentul nemărginit a fost moștenit și de către fiul său cel mare. Astfel, la cei 21 de ani, Radu și-a făcut deja debutul în actorie, a absolvit o facultate în domeniu, deține propria afacere, o cafenea situată în centrul Capitalei și nu renunță nici la muzică.

Tânărul iubeşte scena de mic, luând parte la spectacole pe marile scene în musical-uri sau spectacole de teatru ori de câte ori are ocazia. Ba mai mult, a cântat și alături de tatăl său la Sala Palatului, în fața unui public imens.

Fiul lui Ștefan Bănică se laudă deja cu o carieră de succes, însă ce nu bifase încă până acum era o piesă doar a lui. Dar dorința i s-a îndeplinit și iată că, recent, el și-a lansat propriul single care se numește ”Tu”, pentru care a filmat și un videoclip incendiar.

În cadrul aceluiași interviu, artistul a dezvăluit faptul că a absolvit cu brio Facultatea de Actorie, obținând o notă bună și la licență. În continuare, plănuiește să se înscrie la un master în același domeniu, unde concurența este foarte mare.

”A fost foarte bine. Am învățat și mă bucur că am terminat facultatea pe o notă pozitivă, adică 9,20, dar pentru mine nu a contat nota, cât a contat cu ce am rămas. Și acum mă pregătesc pentru masterat în Actorie. Sunt 10 locuri pe țară, deci concurența e mare.

Admiterea e în septembrie și sunt mai multe probe: monolog, moment artistic, cred că este și ceva de scris, încă nu știu, nu s-au afișat.”, a mai declarat artistul.