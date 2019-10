Imagini unice cu Shakira la 17 ani. A participat la cel mai cunoscut concurs din Columbia şi a luat titlul suprem

Shakira, cântăreață, actriță și textieră, a devenit celebră pentru dansul său senzual, dar și pentru frumusețea sa răpitoare. Am văzut-o în toată splendoarea pe scenele lumii, dar imagini din adolescență cu ea nu au văzut mulți. Ai mai jos fotografii cu artista de când a participat, la 17 ani, la cel mai cunoscut concurs din țara sa, unde a luat și titlul suprem.

Imagini unice cu Shakira la 17 ani

Shakira Isabel Mebarak Ripoll (42 de ani), cunoscută sub numele de scenă Shakira, a debutat la începutul anilor ’90 în țara sa natală. A devenit cunoscută pe întregul continent odată cu lansarea albumului ”Pies Descalzos” în 1996. A urmat promovarea, care s-a realizat cu ajutorul unor melodii precum „Whenever, Wherever”, „Underneath Your Clothes” sau „Objection”. Mulți îi recunosc calitățile vocale și fizice, și toți parcă o știu de o veșnicie. Cu toate acestea, am avut ”de-a face” doar cu imaginea ei de după debut.

Conform tvnotas.com.mx, cântăreața ar fi participat la un concurs de posterioare pe vremea când avea 17 ani. Imagini de la acel concurs în urma căruia artista a fost desemnată ca având cel mai frumos posterior din Columbia din 1994 au apărut pe Twitter. In imagini, interpreta columbiană apare îmbrăcată în lenjerie intimă de culoare aurie, expunându-și formele, voluptoase încă de pe atunci.

Shakira, casa în Barcelona, banii în Bahamas

Shakira este una dintre cele mai apreciate soliste din industria muzicală internațională. Vedeta formează un cuplu cu fotbaslistul spaniol Gerard Pique de mai mulți ani. Impreună au doi copii, pe Milan, în vârstă de 5 ani, și Sasha, de 3 ani. Cuplul locuiește în Barcelona, iar, conform lexpress.fr, artista nu are niciun ban în casă…ori în Spania.

#shakira no tenia, tiene la mejor cola de colombia 😍👅😍 pic.twitter.com/k5TfdSgGra — Fidelio (@Fidelio64667326) October 27, 2019

Shakira are domiciliul fiscal în Bahamas, unde deține 31,6 milioane de euro câștigați din drepturi de autor. „Shakira este o artistă internațională. Ea a avut mai multe reședințe pe parcursul vieții sale profesionale și a respectat întotdeauna legile din jurisdicțiile de care aparținea”, a explicat avocatul solistei, Ezequiel Camerini, pentru Le Monde.