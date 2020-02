Imagini uluitoare din comuna Ditrău. Ce au decis sute de localnici, în urma scandalului cu muncitorii din Sri Lanka

Peste 300 de persoane au luat parte sâmbătă, la Căminu Cultural din Ditrău (județul Harghita) la o adunare, unde au decis care este situația muncitorilor din Sri Lanka. Scandalul a pornit cu câteva zile în urmă, când localnicii s-au plâns că nu vor emigranți în comunitatea lor.

Aproximativ 200 de localnici ai comunei Ditrău, județul Harghita, au protestat în urmp cu două zile în fața primăriei împotriva inițiativei unui antreprenor de a angaja muncitori din Sri Lanka la o fabrică de pâine. Motivul, spun sătenii, este faptul că sunt persoanele respective sunt emigranți și se tem că le vor pune în pericol siguranța

Sâmbătă, locuitorii comunei s-au reunit alături de primar pentru a decide ce vor să facă în privința muncitorilor din Sri Lanka.

„Am început cu o rugăciune să putem rezolva această problemă pașnic și să nu ne râdă lumea”, a spus primarul Puskas Elemer la Digi24.

Unii localnici au afirmat că mulţi oameni din comunitatea lor ar lucra la brutărie dacă mediul de lucru ar fi potrivit şi ar fi plătiţi în funcție de munca prestată.

Alţii l-au acuzat pe șeful brutăriei că are probleme cu forţa de muncă locală pentru că nu e în stare să creeze un mediu de lucru atractiv pentru angajaţi, situaţie cu care nu se confruntă niciun alt antreprenor din Ditrău.

O legătură de cauzalitate există între faptul că această nemulțumire a localnicilor cu privire la comportamentul firmei a survenit în momentul în care au fost angajați niște muncitori străini. Prin urmare, concluzia primarului a fost că oamenii din sat nu erau de fapt nemulțumiți neapărat de angajații străini, ci de modul cum au fost ei tratați în timpul când erau ei angajați în brutărie.

„Am intrat la lucru la ora 16.00 iar a doua zi la ora 14.00 încă eram la brutărie, iar patronul nici măcar nu mi-a mulţumit, nu am fost plătiţi corespunzător”, a declarat o femeie din Ditrău, potrivit Mediafax .

Întrebat care va fi soarta celor doi singalezi, primarul comunei Ditrău, Puskas Elemen, a răspuns că „soarta lor depinde de angajator, degeaba mă întrebați pe mine”

Cei doi cetățeni străini, Piumal și Amahinda, care au 22, respectiv 49 ani, lucrează în mod legal în brutăria în care au fost angajați prin intermediul unei companii de recrutare. Patronul fabricii spune că a apelat la angajarea unor străini pentru că forța de muncă potrivită pentru afacerea lui Ditrău lipsea din Ditrău.

„Singurul motiv pentru care am adus angajaţi din afara ţării este că nu am găsit pe piaţa locală. Noi am pus anunţuri şi în Harghita şi în afara judeţului, dar nu mai sunt, brutari se găsesc foarte greu (…) Şi ne-am decis că încercăm şi în afara ţării”, a declarat zilele trecute presei Köllő Katalin, directoarea firmei care deţine fabrica.