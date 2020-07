Imagini șocante cu o cântăreață celebră! Cum arată după ce a slăbit 45 de kilograme

A împlinit de curând 40 de ani, este mamă a trei copii, dar arată mai bine ca niciodată. Vedeta care a slăbit 45 de kilograme a fost felicitată de sute de mii de internauţi.

Problemele de greutate cu care s-a confruntat în trecut au dispărut

Jessica Simpson, căci despre ea este vorba, a fost ani la rând idolul adolescentelor din întreaga lume. A avut, însă, o perioadă în care organismul parcă nu a mai ascultat-o şi s-a îngrăşat enorm. După ce a născut în martie cel de-al treilea copil, o fetiţă numită Birdie Mae, cântăreaţa a decis să îşi schimbe viaţa.

A apelat la serviciile unui nutriţionist şi a început să facă sport. Iar rezultatele s-au văzut imediat. În mai puţin de 4 luni, Jessica a uimit pe toată lumea. A dat jos 45 de kilograme. În această grea misiune, spune ea, i-a fost alături soţul, Eric Johnsos.

Poza de pe Instagram care a şocat internauţii!

Pentru a arăta cât de mult a slăbit, artista a postat pe Instagram o fotografie în care poartă o pereche de blugi de acum 14 ani. Acesta pare să fi fost cadoul de ziua ei pentru că imaginea a fost făcută publică chiar pe 10 iulie, zi în care a împlinit 40 de ani.

Dacă cei mai mulţi au ţinut să o felicite şi să o complimenteze pentru felul în care arată, s-au găsit şi voci care au avut numai cuvinte urâte la adresa cântăreţei. Răutăcioşii au făcut-o „anorexică” şi au acuzat-o că le dă tinerelor un exemplu greşit.

Jessica Ann Simpson este o cântăreață, actriță și textieră americană. Ea a devenit cunoscută la finalul anilor ’90 prin intermediul cântecului său de debut intitulat „I Wanna Love You Forever”, care a devenit cel mai cunoscut disc single al său din întreaga sa carieră.

Şi-a făcut debutul în 2005 pe marele ecran cu filmul „The Dukes of Hazzard”, pentru care a înregistrat şi piesa „These Boots Are Made For Walkin”. Piesa a ajuns numărul 14 în topul „Billboard Hot 100”.