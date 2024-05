Imagini rare cu Valentin, singurul fiu rămas în viață al lui Nicolae Ceaușescu. Declarații incredibile la 76 de ani: Ce i-a cerut un fotbalist

Chiar dacă au trecut mai bine de 34 de ani de la Revoluția din România, din anul 1989, populația nu a uitat deloc perioada de pe vremea în care țara era condusă de Nicolae Ceaușescu.

În prezent, singurul fiu rămas în viață al dictatorului român este Valentin Ceaușescu, un nume care a fost foarte apropiat de fotbalul românesc și care ar fi ajutat cel puțin moral, în anul 1986, echipa Steaua București să cucerească trofeul Cupei Campionilor Europeni.

Născut pe 17 februarie 1948, Valentin Ceaușescu a împlinit în acest an 76 de ani, iar 09 mai 2024 a fost prezent la aniversarea a 38 de ani de când echipa românească a pus mâna pe cel mai râvnit trofeu din Europa, după o finală câștigată la penalty-uri cu FC Barcelona.

Într-un clip video postat pe pagina de YouTube a celor de la Steaua București, Valentin Ceaușescu vorbește despre perioada în care a fost lângă echipă, afirmând că a realizat încă din anul 1984 că formația din România are puterea de a câștiga Cupa Campionilor Europeni.

„În sezonul ’84-’85, atunci când am venit, echipa era deja formată şi juca foarte bine. A rămas doar să-i conving pe ei că pot câştiga Cupa Campionilor. Din vorbă în vorbă, încetişor, cu răbdare. Eram bucuros că am câştigat, deşi eram trist că nu am câştigat înainte.