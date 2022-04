Imagini inedite cu Vladimir Putin. Președintele Rusie nu este ok deloc. Detaliile observate de oameni VIDEO

Imagini inedite cu Vladimir Putin! Un video care îl înfățișează pe președintele Rusiei ținându-se cu mâna de o masă, în timpul unei întâlniri de joi, a stârnit din nou controverse în ce privește starea sa de sănătate, care s-ar fi deteriorat după invazia Ucrainei. Astfel că poziția lui Vladimir Putin din timpul întâlnirii cu Serghei Șoigu, ministrul Apărării, în care ține strâns cu mâna colțul biroului a trezit suspiciuni.

Voicile critice care au analizat imaginile cu pricina, au mai analizat, de asemenea, și ținuta lui Șoigu, care ar avea o serie de probleme de sănătate și despre care chiar s-a zvonit că ar fi fost otrăvit de Vladimir Putin.

De asemenea, Anders Aslund, un economist suedez, a declarat:

Vladimir Putin Putin l-a lăudat joi pe Șoigu pentru „victoria” din Mariupol, care, alături de Kiev, ar fi fost o țintă principală pentru Rusia.

În ce privește starea de fizică a lui Vladimir Putin, aceasta a ridicat semne de întrebare încă de la începutul invaziei, din data de 24 februarie 2022. Fața și gâtul liderului rus au părut umflate în ultimele filmări, iar experții au sugerat că acesta ar lua steroizi sau ar urma ședințe cu citostatice. Vladimir Putin a fost vizitat de un medic specializat în cancer de tiroidă de 35 de ori, dar și de un alt medic specializat pe probleme la urechi, nas și gât, de 59 de ori, între 2016 și 2020, a notat ziarul de investigații rus Proekt.

Vladimir Putin ar putea lua mulți steroizi pentru durerile de spate, a spus Fiona Hill, expert în Rusia, ce a lucrat în administrațiile prezidențiale americane.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a negat inclusiv luna aceasta faptul că Vladimir Putin ar avea probleme de sănătate, atunci când a fost întrebat dacă liderul rus s-a operat de cancer la tiroidă.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F

— Timothy Phillips (@TSJPhillips) April 21, 2022