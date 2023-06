Imagini incredibile cu Piedone, după ce a petrecut mai mult de un an în închisoare. Cum arată politicianul acum, abia îl recunoști

Este știrea momentului în România! Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din închisoare după un an și o lună din sentința de patru ani ce îi fusese dată. Fostul primar de la Sectorul 4 a fost achitat pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală, decizia fiind una definitivă. Iată cum arată politicianul după anul petrecut în spatele gratiilor.

Pe 12 mai 2022, Cristian Popescu-Piedone era condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare pentru abuz în serviciu. Această sentință a fost înjumătățită faţă de condamnarea inițială de 8 ani şi 6 luni de închisoare care fusese pronunțată de Tribunalul Bucureşti.

Totodată, pe lângă reducerea sentinței, fostul edil de la Sectorul 4 s-a ales și cu scoaterea de pe lista inculpaţilor care trebuie să plătească daune de zeci de milioane de euro victimelor incendiului din clubul Colectiv.

El a fost acuzat că a semnat acordurile şi autorizaţiile de funcţionare a ”clubului morții” într-o modalitate care a încălcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea că nu au fost respectate dispoziţiile referitoare la controlul după emiterea autorizaţiilor.

Piedone, condamnat în Dosarul Colectiv, a fost pus în libertate „de îndată”, potrivit deciziei definitive de miercuri, 21 iunie, a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Fostul primar a executat doar un an si o lună din condamnarea de 4 ani de închisoare.

La ieșirea din Penitenciarul Jilava, acesta a fost așteptat de câteva zeci de simpatizanți, printre care s-au numărat și fiul său, angajați ai primăriei și alți susținători.

Cei prezenți au putut vedea un Cristian Popescu Piedone schimbat vizibil. Timpul petrecut în spatele gratiilor pare că și-a spus cuvântul în cazul lui, fost politician fiind destul de slăbit. De asemenea, în această perioadă el a ales să își tundă părul, nu și barba însă.

”M-am rugat la Dumnezeu să audă rugile mele, să se facă dreptate și să deschidă ochii judecătorilor. (…) Există o speranță în România pentru dreptate. Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele, din păcate am răspuns pentru altcineva. (…)

Nu voi cere despăgubiri morale. N-am nevoie. Voi fi repus în funcție, voi duce sectorul până la capăt, mă voi gândi ce e de făcut în viitorul meu (..)

În închisoare m-am eliberat, nu m-am încarcerat. M-am putut odihni și gândi și să-mi pun planurile în ordine. Condițiile din închisori… Nu vreau să ajungă nimeni aici, dar sunt cu bun simț dacă ai bun simț. Ești respectat dacă respecți.

Am ieșit la muncă, am muncit fără probleme. Mi-am luat recompense, am fost la cursuri.

Dacă copiii mei erau acolo în acea seară și mureau susțineam în continuare că sunt nevinovat. Le înțeleg furia (părinților victimelor, n.r.). (…) Am conștiința curată, nu aveam ce să previn eu.”, a declarat Cristian Popescu Piedone, la ieșirea din Penitenciarul Jilava, în aplauzele susținătorilor săi.