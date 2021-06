Imagini fabuloase cu cea mai mare clădire de birouri din lemn din România. A costat patru milioane de euro

Noul sediu al companiei IT Creatopy se află lângă Oradea. Este cea mai mare clădire de birouri construită din lemn la est de Viena. Imobilul are 2.400 de metri pătrați și găzduiește 250 de angajați. Are un consum de energie de șapte ori mai mic față de o clădire din beton sau cărămidă.

Cea mai mare clădire de birouri din lemn

Cel care a realizat structura este inginerul clujean Marius Șoflete. Tot el s-a ocupat și de conformarea energetică a celei mai mari clădiri de birouri din lemn. Aceasta se află în Săldăbagiu de Munte, foarte aproape de Oradea. Noul sediul al firmei este singura clădire de birouri din România și Europa de Est care îndeplinește standardele de casă pasivă.

Imobilul a costat 4 milioane de euro și a fost ridicat în doar 44 de zile, un timp record. Clădirea este folosită de aproximativ un an. Cu toate acestea, abia zilele astea au fost realizate toate finisajele. Atunci când s-a început construcția clădirii, principala cerință a fost confortul angajaților.

„Ei au plecat de la problemele pe care le-au avut cu toate cele trei clădiri de birouri pe care le-au ocupat în Oradea. Niciuna nu le putea asigura un standard ridicat de confort termic, ba era prea cald, ba era prea rece; apoi erau probleme de aerisire, oamenii se plângeau de aerul stătut, de aerul condiţionat, de aer urât mirositor, ba prea umed, ba prea uscat, pe unii îi durea capul de la curent, apoi era zgomotul produs de instalaţiile de aerisire care nu erau bine dimensionate şi bine gândite”, explică Şoflete.

Imobilul a fost construită în doar 44 de zile

O altă cerință a clientului a fost timpul de execuție a clădirii. Acesta a precizat că trebuie să fie mai mic de un an. Proiectarea clădirii a început în 2019, luna martie, și a durat doar 21 de zile. Execuția a început în același an, în luna iulie. Materialul folosit se numește CLT. Este produs din lipirea mai multor straturi de cherestea solidă sub formă de panouri.

Un alt aspect foarte importat luat în considerare atunci când s-a construit clădirea a fost protejarea mediului. Impactul asupra mediului depinde mult și de materialele folosite în timpul construcției. Folosind lemn, s-a economisit 1.600 de kilograme de CO2 pe metru cub. De asemenea, fundația nu este din beton, ci conține cubi de sticlă din spumă reciclată.