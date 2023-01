Imagini de senzaţie cu Delia în vacanţă. Cântăreaţa a ales un loc de vis pentru a se relaxa. Foto

Delia a plecat într-o nouă vacanță specială. Celebra jurată de la emisiunea ,,iUmor” a reușit să își surprindă din nou fanii cu o destinație incredibilă. Cântăreața a ales un loc de vis pentru a se relaxa după sărbătorile încărcate pe care le-a petrecut pe scenă. Solista le-a făcut o surpriză internauților și le-a arătat locurile pe care le-a ales pentru prima vacanță din noul an. Iată câteva imagini cu artista!

Toți românii știu deja că Delia iubește vacanțele. Aceasta a mărturisit că mulți din banii pe care îi face în muzică se duc pe vacanțe care mai de care mai speciale.

Celebra jurată de la emisiunea ,,iUmor” vrea să trăiască la maximum și să se bucure de diferite culturi și oameni din diverse zone ale lumii. Blondina a reușit să bifeze câteva destinații la care unii pot doar să viseze, iar acum pentru o primă vacanță din anul nou a decis să meargă în Thailanda.

Cântăreața a împărtășit cu fanii câteva fotografii din momentele de relaxare. Cei mai mulți i-au mulțumit pentru pozele impresionante și i-au urat momente de liniște alături de partenerul ei.

Delia și soțul ei sunt pasionați de călătorii și aleg mereu cu grijă destinațiile în care merg. Vedeta a mărturisit în nenumărate interviuri că nu știe câte țări a vizitat și nici nu ține vreodată vreo listă cu locurile pe care le-a văzut deja. Cântăreața a susținut și că își dorește neapărat să meargă în Islanda, Peru sau Hawai.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu în mare pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia și să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie.

Vreau să văd multe lucruri acolo. Nu știu de ce, Peru. Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte. În primul rând trebuie să te simți safe undeva. Nu te duci în plin război undeva. În general tot ce înseamnă Asia, mai mult pe partea asta de budiști, sunt foarte calzi oamenii și primitori. Și în relație cu turiștii… nu m-am simțit niciodată în nesiguranță în Thailanda, în Laos”, a declarat Delia în cadrul unui podcast cu Micutzu.