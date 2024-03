Imagini de la petrecerea de lux a Biancăi Drăgușanu. Vedeta nu s-a uitat la bani în ziua în care a împlinit 42 de ani. Foto

„În ultima perioadă, mi se pare că am greșit foarte mult în momentul în care am epatat și am vorbit despre cifre și sume. Pentru că, în momentul când fac asta, îmi scade din energia prin care eu produc. Din afacerile pe care le conduc, am dările plătite la stat, nu am datorii, nu m-am împrumutat în viața mea la nimeni, nu am depins în viața mea de nimeni financiar.

Important este că eu îmi ajut familia, îmi întrețin singură și îmi cresc singură copilul. Iar cifrele sunt chestii irelevante. Luna asta poate să fie mai puțin, luna viitoare mai mult. Peste trei luni iarăși prind un contract bombă, se suplinește ce am cheltuit. Că eu sunt Farfetch-ul, online, tot timpul. Sunt luni când, da, câștig peste 10.000 de euro”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.ro.