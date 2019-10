Imagini cu victimele accidentului din Ialomița și microbuzul, cu puțin timp înainte de accident

Imagini cu victimele accidentului din zona localității Sfântu Gheorghe, Ialomița, și microbuzul, cu puțin timp înainte de accident.

Un accident grav de circulație, în urma căruia și-au pierdut viața 10 oameni, s-a produs sâmbătă, 5 octombrie, în jurul orei 05:00, pe DN 2A Slobozia-Urziceni, în zona localității Sfântu Gheorghe, comuna Balaciu, între un TIR și un microbuz de transport pasageri. Tragedia a fost provocată de șoferul TIR-ului, care a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de minicar. Victimele tragediei din Sfântu Gheorghe erau angajate ale lanțului de magazine Mega Image și lucrau în București. În urmă cu câteva momente, s-au aflat detalii despre șoferul TIR-ului, care a frânt destinul a zece oameni.

Bărbatul transporta pene de pasăre și plecase vineri, 4 octombrie, la ora 16:00, din Târgu-Jiu. Sâmbătă, 5 octombrie, trebuia să ajungă la Culnița. Conform Antena 3, șoferul TIR-ului oprise înainte cu câțiva kilometri de locul tragediei să bea o cafea. El avea în plan să ajungă dimineața acasă, pentru a merge înapoi să facă un trasport. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Ialomița, subinspector Ludmila-Marina Dascălu, ancheta este abia la început și este dificil ca polițiștii să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat, pentru că niciunul dintre șoferi nu a supraviețuit.

Sursa menționată mai sus a prezentat primele imagini cu microbuzul de 16 pasageri, plus conducătorul auto, înainte de tragicul accident din Ialomița. Filmarea este preluată de la camerele de supraveghere din zonă. În imagini se poate observa cum microbuzul a oprit la punctul de întâlnire, pentru a prelua angajații care lucrau la Mega Image, în Capitală.

Soțul uneia dintre victime a vorbit despre cum s-a produs tragedia. Bărbatul a declarat că și-a dus soția, la ora 04:25, la punctul de întâlnire, apoi s-a întors acasă. La scurt timp, a venit un țipăt.

„Soția mea e bine, am vorbit cu ea. Mi-a povestit cum s-a întâmplat. A auzit o bubuietură, apoi țipete. Altceva nu mai știe nimic, doar că o doare spatele. La ora 4:27 de minute am dus-o eu cu o mașină la punctul de unde le lua microbuzul. Am dus-o la microbuz, cu bagaje, cu mâncare.