Imagini cu noua mașină națională din Rusia: posibila Lada este făcută după modelul Dacia Logan. Cum arată caroseria automobilului

Cum arată noua mașină națională din Rusia? Cei de la AvtoVAZ din țara condusă de Vladimir Putin sunt disperați să convingă publicul cu planuri mărețe după zilele state pe bară în timpul războiului. Compania a anunțat o Lada nouă care i-au lăsat pe mulți specialiști din domeniul auto fără cuvinte. Cum arată și ce promite noul automobil? AvtoVAZ a lansat o imagine din fabrica lor cu viitorul model nou. „Toate sudurile şi asamblările au decurs după plan.”

Cum arată nou mașină națională din Rusia?

AvtoVAZ din Rusia nu lucrează de la începutul războiului din Ucraina până în prezent. De asemenea, angajații nu se vor întoarce la locul de muncă până la finele lunii aprilie, toți fiind trimiși în concediu după ce a început invazia țării vecine.

După ce trupele militare sub conducerea Rusiei, fabrica a lucrat doar 4 zile. În timpul acesta, Renault și-a anunțat decizia de a-și întrerupe toate activitățile din Rusia și de a ieși astfel din acționariat.

Perspectivele Lada s-au diminuat astfel considerabil. Compania este dornică acum să demonstreze tuturor să există totuși planuri mărețe la orizont.

Mai exact, de câteva zile au anunțat o Lada cu: zero airbag-uri, zero siguranţă şi zero ecologie pe ea, ulterior au postat și o imagine din fabrica lor cu viitorul model. Acesta este, de fapt, o caroserie goală.

„Toate sudurile şi asamblările au decurs după plan”

Imaginea care pretinde a fi noul model al mașinii naționale e o caroserie sudată fără nimic pe ea în afară de uși. De asemenea, ușile sunt și ele asemănătoare cu Vesta.

Lipsesc: barele de protecţie, lipsesc părţile frontale şi laterale sau interiorul, adică elemente importante care formează în sine design-ul mașinii. Mai mult decât atât, caroseria a fost curățată digital de fundal și pusă pe un fundal mare.

„Toate sudurile şi asamblările au decurs după plan”, arată un comentariu din partea autorului care a publicat imaginea.

Renault a suspendat pe termen nelimitat unele din operațiunile din Rusia

Amintim că Renault a suspendat pe termen nelimitat unele din operațiunile sale din Rusia și a renunțat la investiția sa în producătorul Lada AvtoVaz. Producătorul francez de automobile a declarat la scurt timp după începerea războiului că „examinează cu atenţie opţiunile” legate de investiţiile în AvtoVaz, cel mai mare producător de automobile din Rusia.

Compania s-a confruntat cu probleme de producție după ce au început sancțiunile occidentale. Oficialii nu au oferit informații suplimentare despre acest lucru. Uzina Renault din Moscova avea aproape 2.000 de angajaţi.