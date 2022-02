Imaginea rară cu chef Cătălin Scărlătescu tânăr. Cum arăta celebrul bucătar cu părul lung

Chef Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai faimoși și talentați bucătari din România. Vedeta de la Chefi fără limite a câștigat simpatia a milioane de români datorită simțului său dezvoltat al umorului și prin calitățile sale culinare excepționale. Cum arăta celebrul bucătar cu părul lung, pe vremea când era extrem de tânăr. Nu îl recunoști.

De-a lungul anilor, preparatele sale desăvârșite ne-au încântat privirile la emisiuni precum „Masterchef” sau „Chefi la Cuțite”, iar acum va apărea cu un nou proiect numit „Chefi fără limite”, show ce se filmează în cele mai frumoase și exotice insule din Grecia.

Chef Cătălin Scărlătescu este, cu siguranță, unu dintre cei mai iubiți bucătari din România și o vedetă valoroasă a postului TV Antena 1. Îndrăgit de un popor întreg, simpaticul bucătar știe cum să se facă plăcut, având un spirit fantastic de observație și un simț al umorului care te face să râzi ore în șir.

Cu toții îl știm pe Cătălin Scărlătescu, dar puțini sunt cei care știu cum arăta vedeta în tinerețe, pe vremea când avea mult păr pe cap și abia ajungea la tablă, să scrie pentru școală.

Recent, au apărut imagini în mediul online cu un băiețel oacheș, cu zâmbetul de ștrengar, ochii mari căprui și părul negru, des. Este chiar chef Cătălin Scărlătescu în tinerețe. În copilărie, bucătarul era extrem de slab, iar podoaba sa capilară îi făcea pe mulți invidioși.

,,Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport.”, declara chef Cătălin Scărlătescu, acum ceva timp.